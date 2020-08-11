Ассоциация иллюстраторов опубликовала шорт-лист премии World Illustration Awards 2020

В #WIA2020 участвовали иллюстраторы различных сфер из 79 стран. Некоторые иллюстрации публиковались в СМИ — новостях, репортажах, сатире. В шорт-лист вошли 200 проектов. Работы финалистов опубликуют в каталоге и в октябре представят на двухнедельной выставке в центре Лондона.

Шорт-лист премии можно посмотреть вот здесь.

World Illustration Awards — Всемирный конкурс иллюстраторов, который проводится с 2002 года. Организует конкурс Ассоциация иллюстраторов, основанная в 1973 году. В конкурсе участвуют иллюстраторы из сферы рекламы, издательства и журналистики.