Associated Press и Google работают над проектом по распространению региональных новостей

Информационное агентство Associated Press и Google работают над совместным проектом — сетью изданий, которые будут делиться контентом и планами между собой.

Несколько редакций обратились к AP с жалобами, что новости штата плохо распространяются внутри самого штата и особенно в столице.Так сформировалась сеть редакций, участники которой делятся контентом друг с другом. В сеть уже входят два десятка редакций из штата Нью-Йорк.

В качестве источников дополнительного трафика были выбраны крупные некоммерческие издания типа ProPublica, которые тоже делились своим контентом, но основная их задача — помочь с дистрибуцией.

Проект пока находится в стадии разработки, деньги на него выделяет Google ($200 000). Как говорят авторы проекта, первые участники начнут полноценную работу с инструментом в январе 2020 года, а затем проект будет распространяться и на оставшиеся 50 штатов США.

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