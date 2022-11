Associated Press уволило журналиста, сообщившего о падении в Польше российской ракеты

Информационное агентство Associated Press уволило журналиста, который написал о том, что упавшие вечером 15 ноября в Польше ракеты принадлежат России. Об этом пишут The Washinton Post (WP) и The Daily Beast со ссылкой на источники.

Две ракеты на востоке страны упали около недели назад, вечером 15 ноября. Вскоре агентство опубликовало новость со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки, который утверждал, что «российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека».

Затем официальные лица в ЕС и НАТО уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, вероятно, была запущена украинской системой ПВО. Associated Press удалило новость и опубликовало опровержение со словами о том, что ракета могла быть украинской. В редакции начали внутреннее расследование.

Напомним, что вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Сначала Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.