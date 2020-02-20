Associated Press выпустила сервис, который позволит региональным изданиям быстро обмениваться историями

Сервис StoryShare был запущен в тестовом режиме в январе 2020 года. На тот момент к сервису были подключены 25 изданий штата Нью-Йорк, которые опубликовали там более 200 историй.

Механика работы StoryShare простая: издания публикуют свои материалы на специальном сайте и предлагают их другим редакциям. Для каждого материала можно ставить эмбарго (ограничения по времени первой публикации). И этот механизм работает в обе стороны: каждый, кто публикует свои новости на StoryShare, может в нужный момент оказаться в позиции того, кому эти истории понадобятся.

«Большую часть времени я конкурирую с ними [изданиями из одного региона], но в тот день случилась новость о выдвижении на выборы одного кандидата, который не вышел с нами на связь. Мы воспользовались этим сервисом, чтобы получить нужную нам информацию, сделать новость и сэкономить ресурсы», — говорит Тодд МакАдам, управляющий редактор газеты Cortland Standard.

Associated Press разработало этот сервис при финансовой помощи Google News Initiative. И фактически это просто уменьшенный в масштабе бизнес-процесс новостного агентства, коим является AP. AP просто убрало из цепочки себя, сделав это «агентство» саморегулируемым.