Локальные новости и инсайдерская информация. Секрет успеха The Athletic

С момента запуска The Athletic прошло больше четырех лет, и за это время издание успело сделать себе имя в мире спортивной журналистики. Веб-ресурс имеет свои корпункты более чем в 50 американских городах и освещает все — от NBA (баскетбол) до MMA (смешанные боевые единоборства). В конце прошлого года The Athletic открыл массовый набор в свою команду, на этот раз на территории Соединенного Королевства, чтобы рассказывать о событиях Английской премьер-лиги. К штату присоединились более 50 авторов и редакторов, среди которых оказались и несколько известных спортивных журналистов Великобритании.

«Наша цель — рассказывать о новостях спорта во всем мире», — заявляет директор по контенту The Athletic Пол Фихтенбаум.

Издание работает по децентрализованной системе управления и опирается на виртуальное взаимодействие между 400 сотрудниками, живущими в разных городах США и Великобритании и следящими примерно за 300 командами и клубами. Физических офисов у компании всего три — в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне.

Большую часть контента аудитория The Athletic читает в приложении — там нет рекламы, и пользователи могут сами настраивать свою ленту, включая в нее наиболее интересные темы и авторов. Подписка стоит $59.99 в год (есть также вариант помесячной оплаты за $9.99) и открывает безлимитный доступ к интервью в прямом эфире, видео, четырем тысячам статей и 400 часам аудиоконтента в месяц. С апреля 2019 года The Athletic запустил более полутора сотен подкастов — оказалось, что те, кто прослушал хотя бы один подкаст за семь дней бесплатного пробного периода, с большой вероятностью оформляли годовую подписку. В этом году к подкастам добавились видео, хотя пока компания не собирается приобретать права на прямые трансляции.

«Мы видим себя как бренд сторителлинга. Мы предпочитаем рассказывать, почему и как произошли определенные события, а не сообщать факты. Мы почти не публикуем незначительные новости, хотим дать аудитории нечто более интересное и глубокое. Нас ценят за аналитический подход и умение представить общую картину», — сказал Пол Фихтенбаум во время нашего разговора, который состоялся еще до пандемии коронавируса.

КАК ВЫСТРОИТЬ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

«География определяется довольно легко — мы знаем, где находится наша аудитория. Мы действуем в большинстве городов Северной Америки, где есть профессиональная бейсбольная (MLB), баскетбольная (NBA), хоккейная (NHL) или футбольная команда (NFL). Среди журналистов мы выбираем тех, кто обладает авторитетом и держит руку на пульсе событий, досконально разбирается в своей сфере. Хорошо, если у такого журналиста будет вдобавок собственный пул читателей, который мог бы влиться в нашу аудиторию. Мы стремимся быть таким ресурсом, где собраны авторитетные мнения и можно найти ценный для читателей детальный анализ событий.