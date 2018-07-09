Почему издатели переключаются с аналитики трафика на аналитику внимания

Последние несколько лет медиа теряют просмотры. Это происходит из-за соцсетей, мессенджеров и других платформ, которые замыкают пользователей на себе. Поэтому многие издания переключились с аналитики трафика на аналитику внимания — изучение дочитываемости, вовлеченности и поведения пользователей.

От веб-аналитики к аналитике внимания

Для большого количества журналистов «данные» и «метрики» до сих пор лишь синонимы «просмотров страниц». И именно количество просмотров — показатель успешности материала.

Проблема в том, что эти показатели не дают объективной оценки редакционного контента. Сервисы аналитики вроде Google Analytics и Яндекс.Метрики придуманы для e-commerce, а не редакций.

Постепенно медиа стали приходить к пониманию, что просмотры и прочтения разные вещи. И чтобы сохранить аудиторию важно сделать ее лояльной. По данным Chartbeat 55 % открывших страницу пользователей проводят на странице материала меньше 15 секунд. По данным «Медиатора» только 45 % пользователей действительно прочитывают открытый материал.

Когда эта идея начала распространяться, стали появляться первые сервисы аналитики пользовательского внимания. Сейчас, самые популярные из них Chartbeat и Parse.ly в Европе и США и «Медиатор» и Onthe.io в России и СНГ.

Многие издания создают собственные системы аналитики или кастомизируют существующие. По данным Reuter Institute за 2016 год 45 опрошенных редакций использовали внутренние сервисы.

В 2012 году Guardian создает собственный сервис реал-тайм аналитики. Он не только показывает количество просмотров, расшаров и времени чтения материалов, но и откуда пришли пользователи и где они находятся.

В 2015 году Huffington Post кастомизируют Chartbeat. Это помогает

изданию решать внутренние редакционные задачи, в том числе рост вовлеченности пользователей.

The Washington Post использует собственную платформу Arc Publishing. Это и CRM, и платформа для распространения контента на разные аудитории, и сервис аналитики для редакций.

Также собственные сервисы есть у Vox Media, Buzzfeed, NYT и других.