Почему издатели переключаются с аналитики трафика на аналитику внимания

Аналитика внимания и рекламодатели

Интерес к анализу вовлеченности пользователей начал появляться и у рекламодателей. Так можно снизить стоимость привлеченного клиента, потому что

• есть четкое понимание профиля пользователя;

• можно не платить за не заинтересовавшихся пользователей.

В 2015 году Financial Times и The Economist объявили о переходе с модели digital first на audience first. По словам редакции такая стратегия помогает увеличить влияние издания и привести на сайт качественный трафик, который конвертируется в лояльную аудиторию.

В 2016 году Bloomberg стал продавать рекламу, основанную на вовлеченности пользователей. Помимо классической модели CPM, издание начало рассказывать о преимуществах измерения внимания пользователей и времени, которое они тратят на рекламу.

Аналитика внимания в России

Клиенты сервисов аналитики рассказали, как они работают с вовлеченностью пользователей: