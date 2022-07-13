Как привлечь внимание читателей в социальных сетях? Советы для издателей

Издатели онлайн-СМИ могут использовать социальные сети для привлечения посетителей на сайт, повышения количества просмотров и увеличения доходов.

Важно, чтобы любая тактика взаимодействия соответствовала вашему бренду и аудитории. Например, у спортивного сайта, скорее всего, будет аудитория, готовая оценить лучшие игры, игроков и команды, в то время как туристические сайты могут задавать вопросы о лучших или худших поездках, вариантах транспорта.

Ниже приведены некоторые из наиболее интересных вопросов, которые вы можете использовать, чтобы повысить охваты и вовлеченность в интернете, а также увеличить количество подписчиков в социальных сетях.