Внимание к деталям

Ошибки, которые способны испортить впечатление даже от самого интересного дизайна
В оформлении есть вещи, которые необходимы, чтобы дизайн был хорошим, а есть вещи, которые нужны, чтобы он не был плохим. Поэтому далее остановимся на мелочах, которые сами по себе не сделают дизайн ни эффектным, ни эффективным, но невнимание к которым способно испортить впечатление от всей работы. Так неровный шов, плохо подобранные нитки, дурная ткань и криво пришитый карман способны отвратить покупателя от самого изящного по задумке костюма. Ошибки, о которых я хочу поговорить, каждая в отдельности не катастрофична и даже при определенных обстоятельствах могут быть элементами стиля, осознанным и подчеркнутым отклонением от правила. Однако, когда их много и они регулярны, это создает накопленное ощущение некачественности продукта в целом.
Красная строка в начале текста.
Функция красной строки — указывать на начало абзаца. В красной строке нет необходимости, если речь идет о начале текста, начале главки.
В этих случаях и так понятно, откуда начинать чтение (в силу того, что этот абзац уже — первый).
Здесь красная строка еще и добавляет беспорядка в месиво из выключек (вправо и на центр). В узкой колонке при выключенном на центр заголовке красная строка противопоказана.
АБЗАЦЫ И ВЫКЛЮЧКА. Используя выключку для основного текста, отбивайте абзацы один от другого красной строкой или межабзацными отступами. Иначе все это выглядит как один бесконечный блок текста.
ОТСТУПЫ. Рамки и линейки разделяют пространство полосы на части и, таким образом, становятся для этих частей визуальной границей. Так же как на любой странице есть поля (расстояние между границей страницы и ее содержанием), у каждой из этих частей тоже должны быть поля. Нельзя прилеплять текст к рамкам и линейкам, так же как нельзя прилеплять его к границам страницы. В общем случае ориентируйтесь на ширину вашего стандартного межколонника: оптимальный отступ от линеек или рамок будет примерно равен этому размеру или может быть больше его, если это необходимо для отделения блоков текста «воздухом». Все эти размеры задаются модульной сеткой.
Расстояние между заголовком и текстом. Расстояние между строками в общем случае не должно быть больше расстояния между заголовком и первой строкой текста. Иначе нижняя строка заголовочного блока визуально «отваливается». Второй элемент: разрабатывая стиль для заголовка, проверяйте, как он будет работать, когда в последней строке заголовочного комплекса есть нижние выступающие элементы, а в первой строке текста — заглавные буквы. На примере видно, что во втором заголовке, как кажется, проблем нет, но если посмотреть на первый — ножки букв «у» почти приклеиваются к заглавным «У» и «Р». (Особенность русского алфавита такова, что у букв вообще много нисходящих элементов. Причем у разных гарнитур, в зависимости от замысла создателей, они могут быть чуть длиннее или чуть короче.) Аналогичные соображения должны учитываться и когда вы определяете интерлиньяж основного текста.
Разрушение колонки. Не делайте врезок в узкую колонку. Если без врезки ну совсем не обойтись, от ширины стандартной узкой колонки (при пяти-шестиколонной верстке) врезка может занимать не более трети. Иначе и текст будет покорежен, и колонка разрушена. Если колонка короткая (как на этом примере), не используйте врезку вообще. Лучше поставьте фотографию на ширину колонки.
ПОЛУЖИРНОСТЬ. Жирные, полужирные и курсивные начертания не предназначены для набора текста. Они нужны для выделения внутри обычного набора: несколько слов, максимум — фраза. Иначе они теряют свою функциональность и даже затрудняют чтение. Более того, если вы таким образом оформляете первый абзац, он визуально отделяется от как бы вводки (это никакая не вводка, конечно, в данном случае). Если уж вы используете «вводки», то делайте их не длиннее пяти-шести строк узкой колонки и пишите текст так, чтобы человек спокойно мог начать чтение со второго абзаца, такую «вводку» пропустив.