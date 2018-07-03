Внимание к деталям

Расстояние между заголовком и текстом. Расстояние между строками в общем случае не должно быть больше расстояния между заголовком и первой строкой текста. Иначе нижняя строка заголовочного блока визуально «отваливается». Второй элемент: разрабатывая стиль для заголовка, проверяйте, как он будет работать, когда в последней строке заголовочного комплекса есть нижние выступающие элементы, а в первой строке текста — заглавные буквы. На примере видно, что во втором заголовке, как кажется, проблем нет, но если посмотреть на первый — ножки букв «у» почти приклеиваются к заглавным «У» и «Р». (Особенность русского алфавита такова, что у букв вообще много нисходящих элементов. Причем у разных гарнитур, в зависимости от замысла создателей, они могут быть чуть длиннее или чуть короче.) Аналогичные соображения должны учитываться и когда вы определяете интерлиньяж основного текста.

Разрушение колонки. Не делайте врезок в узкую колонку. Если без врезки ну совсем не обойтись, от ширины стандартной узкой колонки (при пяти-шестиколонной верстке) врезка может занимать не более трети. Иначе и текст будет покорежен, и колонка разрушена. Если колонка короткая (как на этом примере), не используйте врезку вообще. Лучше поставьте фотографию на ширину колонки.