Как составить портрет целевой аудитории?

Многие издания сталкиваются с проблемами, которые тормозят развитие их деятельности. Конечно, это может быть связано с ситуацией в стране, финансовыми трудностями и другими причинами, которые не зависят от функционирования СМИ. Однако иногда проблема в том, что медиа не до конца осознают интересы и потребности своей аудитории, поэтому рискуют лишиться своих потенциальных читателей. И тут возникает следующий вопрос: как же сохранить тематическое своеобразие информационного продукта и угодить своим читателям? Для этого необходимо составить портрет целевой аудитории, он поможет выявить предпочтения читателей и выработать стратегию для совершенствования контента в соответствии с их запросами.

Целевая аудитория (ЦА) — это та группа людей, на которую должны быть нацелены все рекламные мероприятия и деятельность редакции. Эти люди чаще всего объединены общими социальными характеристиками, интересами и подходом к потреблению информации. Неправильное представление о целевой аудитории может привести к перерасходам рекламного бюджета.