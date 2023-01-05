Сегментация целевой аудитории: для чего она нужна и как влияет на успех медиа

К 2022 году все, кто связан с медиа, усвоили: без знания своей целевой аудитории успеха не видать. Но сегодня и этого уже недостаточно. Важно не только знать целевую аудиторию, но и уметь грамотно разделять ее на группы. Василий Золотенков, маркетолог и сооснователь онлайн-школы 3D Club, поделился с ЖУРНАЛИСТОМ, для чего нужна сегментация, и как это влияет на работу медиа.

Целевая аудитория чаще всего «разношерстная»: то есть, с абсолютно разными интересами. Сегментация помогает прицелиться и сделать своеобразный шах и мат, закрыв возражения и удовлетворив нужды разных категорий людей.

«Конечно, сегментация аудитории очень важна, потому что у каждого сегмента свои БПСВ — боли, потребности, страхи, возражения. Каждый из них, в идеале, должен пройти свой уникальный путь от знакомства с предлагаемым продуктом до покупки» — объясняет Василий Золотенков.

Что такое сегментация?

Сегментация аудитории — это разделение людей на группы и подгруппы на основании общих признаков. В зависимости от того, какое предложение у организации, выявляются сегменты, позволяющие повысить лояльность аудитории и прийти к быстрому результату.

Раньше в сегментации потенциальных клиентов или читателей прибегали лишь маркетологи, сегодня же это важно для всех, кто хочет привлечь и удержать на себе внимание. В основном, разделение на группы предполагает разработку отдельных креативов и рекламных текстов для разных категорий. Так, после большого анализа аудитории, в идеальной картине будут закрываться потребности абсолютно каждого.

Какие преимущества дает сегментация?

Избавление от конкурентов

Выявить сегменты аудитории и удовлетворить интересы всех не так просто, как может показаться на первый взгляд. Часто именно грамотный анализ помогает выбиться в лидеры ниш, в то время как конкуренты опираются на призрачные запросы потенциальных клиентов.

Персонализация

Как уже было сказано выше, при выявлении сегментов интерес каждого учитывается. Ощущение у аудитории: «Да, это моя проблема» или «А ведь это про меня» — безусловный плюс для повышения лояльности к организации.

Быстрый и эффективный рост

Чем уже выявлен сегмент, тем быстрее аудитория почувствует потребность в решении проблемы и воспользуется предлагаемой услугой. Так, за счет ориентации на людей, заинтересованных в продукте организации, обеспечивается рост компании.

Как начать сегментацию аудитории?

Не нужно сегментировать читателей или клиентов только потому, что это делают все. Определите для себя, что это даст вам и как к этому подойти, чтобы достичь результата. Перед тем, как начать сегментировать аудиторию, можно задать себе следующие вопросы:

1) Какой результат нужен нашей аудитории?

Подумайте, какие боли, потребности, страхи и возражения важно закрыть вашему читателю? Ориентируйтесь на эти параметры.

2) Зачем клиенту этот результат?

С какими целями ваша аудитория обращается к вам? Иными словами, почему именно вы ему нужны?

3) Кто действительно этого хочет?

Или же кто она такая — потенциальная аудитория. Здесь уже можно и нужно выявлять подгруппы: возраст, пол, география, социальный статус и т.д.

4) Стыки или узкая сегментация?

Объединять подгруппы в группы или все-таки уделить внимание каждому сегменту? Большой вопрос для организаций. Однако ответ на него не такой очевидный; не всегда узкая сегментация дает большие успехи.

5) С кем нам интересно работать?

Этот пункт позволит увидеть, насколько близки интересы потенциальной аудитории и организации.