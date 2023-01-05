Сегментация целевой аудитории: для чего она нужна и как влияет на успех медиа

Советы от маркетолога и полезные инструменты
К 2022 году все, кто связан с медиа, усвоили: без знания своей целевой аудитории успеха не видать. Но сегодня и этого уже недостаточно. Важно не только знать целевую аудиторию, но и уметь грамотно разделять ее на группы. Василий Золотенков, маркетолог и сооснователь онлайн-школы 3D Club, поделился с ЖУРНАЛИСТОМ, для чего нужна сегментация, и как это влияет на работу медиа.
Целевая аудитория чаще всего «разношерстная»: то есть, с абсолютно разными интересами. Сегментация помогает прицелиться и сделать своеобразный шах и мат, закрыв возражения и удовлетворив нужды разных категорий людей.
«Конечно, сегментация аудитории очень важна, потому что у каждого сегмента свои БПСВ — боли, потребности, страхи, возражения. Каждый из них, в идеале, должен пройти свой уникальный путь от знакомства с предлагаемым продуктом до покупки» — объясняет Василий Золотенков.
Что такое сегментация?
Сегментация аудитории — это разделение людей на группы и подгруппы на основании общих признаков. В зависимости от того, какое предложение у организации, выявляются сегменты, позволяющие повысить лояльность аудитории и прийти к быстрому результату.
Раньше в сегментации потенциальных клиентов или читателей прибегали лишь маркетологи, сегодня же это важно для всех, кто хочет привлечь и удержать на себе внимание. В основном, разделение на группы предполагает разработку отдельных креативов и рекламных текстов для разных категорий. Так, после большого анализа аудитории, в идеальной картине будут закрываться потребности абсолютно каждого.
Какие преимущества дает сегментация?
Избавление от конкурентов
Выявить сегменты аудитории и удовлетворить интересы всех не так просто, как может показаться на первый взгляд. Часто именно грамотный анализ помогает выбиться в лидеры ниш, в то время как конкуренты опираются на призрачные запросы потенциальных клиентов.
Персонализация
Как уже было сказано выше, при выявлении сегментов интерес каждого учитывается. Ощущение у аудитории: «Да, это моя проблема» или «А ведь это про меня» — безусловный плюс для повышения лояльности к организации.
Быстрый и эффективный рост
Чем уже выявлен сегмент, тем быстрее аудитория почувствует потребность в решении проблемы и воспользуется предлагаемой услугой. Так, за счет ориентации на людей, заинтересованных в продукте организации, обеспечивается рост компании.
Как начать сегментацию аудитории?
Не нужно сегментировать читателей или клиентов только потому, что это делают все. Определите для себя, что это даст вам и как к этому подойти, чтобы достичь результата. Перед тем, как начать сегментировать аудиторию, можно задать себе следующие вопросы:
1) Какой результат нужен нашей аудитории?
Подумайте, какие боли, потребности, страхи и возражения важно закрыть вашему читателю? Ориентируйтесь на эти параметры.
2) Зачем клиенту этот результат?
С какими целями ваша аудитория обращается к вам? Иными словами, почему именно вы ему нужны?
3) Кто действительно этого хочет?
Или же кто она такая — потенциальная аудитория. Здесь уже можно и нужно выявлять подгруппы: возраст, пол, география, социальный статус и т.д.
4) Стыки или узкая сегментация?
Объединять подгруппы в группы или все-таки уделить внимание каждому сегменту? Большой вопрос для организаций. Однако ответ на него не такой очевидный; не всегда узкая сегментация дает большие успехи.
5) С кем нам интересно работать?
Этот пункт позволит увидеть, насколько близки интересы потенциальной аудитории и организации.
• Если речь о бизнесе и рекламных компаниях, то их верными друзьями становится CRM-система. Сегодня это очень удобно, эффективно и оперативно.
• Статистика социальных сетей. Ведущие площадки предоставляют объемные отчеты, содержащие в себе достаточное количество информации, чтобы выявить ряд критериев и заметить закономерности. Также для более широкого анализа можно обратиться к сервисам аналитики социальных сетей.
• Опросы аудитории. Кажется, этот метод считается самым древним. Но, так или иначе, это не отменяет его результативности.
• Приложения, в которых схематично можно делить на группы аудиторию и наглядно понимать общую картину. Наверное, сегодня самое популярное и, пожалуй, и вправду практичное — XMind.