The Correspondent запустил отдельное приложение для своей аудиоверсии

Концепция заключалась в том, что создавалось СМИ «несрочных новостей» — в противовес «срочным новостям» (breaking news), к тому же журналисты работали вместе с читателями — сами читатели становились источником новостей.

Создатели издания отказались от рекламы, сделав ставку на краудфандинг. Очень скоро они собрали более 50 тысяч подписчиков и превратились в процветающее издание.

А в 2018 году при помощи того же краудфандинга смогли запустить англоязычную версию The Correspondent. Причем рекордную сумму в 2,5 миллиона долларов удалось собрать меньше чем за месяц.

Оказалось, что издание без рекламы и без истеричных интонаций очень востребовано.

Запускаемый сейчас аудиоформат, собственно, не является новостью для СМИ. Такие издания, как The Washington Post, Bloomberg, BBC, The Financial Times и New York Times, разработали аналогичные предложения в последние годы.

Однако The Correspondent все же и здесь подошел к вопросу оригинально, сделав свой особый фирменный дизайн приложения. «Дизайн более спокойный, и вас не отвлекает другая музыка или другие шоу», — сказал Эрнст-Ян Пфаут.

В рамках приложения участники также смогут общаться с журналистами The Correspondent и другими участниками на платформе и оставлять свои комментарии. «Мы стремимся к более тесному взаимодействию с нашими подписчиками, а в аудиоформате есть что-то очень личностное и доверительное», — заключил Эрнст-Ян Пфаут.