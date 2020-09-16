The Correspondent запустил отдельное приложение для своей аудиоверсии

На прошлой неделе команда сайта запустила два новых своих приложения: одно на английском языке для The Correspondent, другое на голландском — для дочернего сайта De Correspondent.

«К нам часто обращались наши читатели с просьбой запустить аудиоверсию сайта, — говорит генеральный директор The Correspondent Эрнст-Ян Пфаут. — Они объясняли это тем, что хотели бы слушать наши новости и истории во время езды в автомобиле, занятий в спортзале или просто на прогулке. И мы подумали, а почему бы и нет?»

Чтобы удовлетворить эту просьбу, команда The Correspondent разработала свои уникальные аудиоприложения, хотя делиться контентом слушатели смогут и на других платформах.

«Нам это важно, — говорит Эрнст Пфаут, — потому что наши читатели — сотворцы содержания сайта».

Сама идея СМИ, где создателями контента будут не только журналисты, но и аудитория, пришла к основателям издания в 2013 году. Тогда De Correspondent начал выходить в Нидерландах на голландском языке. Уникальность этого сайта заключалась в самой его концепции и бизнес-модели.