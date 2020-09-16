The Correspondent запустил отдельное приложение для своей аудиоверсии

Cайт «несрочных новостей» The Correspondent начал новые эксперименты с форматами. Теперь истории, которые существовали раньше только в виде текста, можно будет слушать
На прошлой неделе команда сайта запустила два новых своих приложения: одно на английском языке для The Correspondent, другое на голландском — для дочернего сайта De Correspondent.
«К нам часто обращались наши читатели с просьбой запустить аудиоверсию сайта, — говорит генеральный директор The Correspondent Эрнст-Ян Пфаут. — Они объясняли это тем, что хотели бы слушать наши новости и истории во время езды в автомобиле, занятий в спортзале или просто на прогулке. И мы подумали, а почему бы и нет?»
Чтобы удовлетворить эту просьбу, команда The Correspondent разработала свои уникальные аудиоприложения, хотя делиться контентом слушатели смогут и на других платформах.
«Нам это важно, — говорит Эрнст Пфаут, — потому что наши читатели — сотворцы содержания сайта».
Сама идея СМИ, где создателями контента будут не только журналисты, но и аудитория, пришла к основателям издания в 2013 году. Тогда De Correspondent начал выходить в Нидерландах на голландском языке. Уникальность этого сайта заключалась в самой его концепции и бизнес-модели.
Концепция заключалась в том, что создавалось СМИ «несрочных новостей» — в противовес «срочным новостям» (breaking news), к тому же журналисты работали вместе с читателями — сами читатели становились источником новостей.
Создатели издания отказались от рекламы, сделав ставку на краудфандинг. Очень скоро они собрали более 50 тысяч подписчиков и превратились в процветающее издание.
А в 2018 году при помощи того же краудфандинга смогли запустить англоязычную версию The Correspondent. Причем рекордную сумму в 2,5 миллиона долларов удалось собрать меньше чем за месяц.
Оказалось, что издание без рекламы и без истеричных интонаций очень востребовано.
Запускаемый сейчас аудиоформат, собственно, не является новостью для СМИ. Такие издания, как The Washington Post, Bloomberg, BBC, The Financial Times и New York Times, разработали аналогичные предложения в последние годы.
Однако The Correspondent все же и здесь подошел к вопросу оригинально, сделав свой особый фирменный дизайн приложения. «Дизайн более спокойный, и вас не отвлекает другая музыка или другие шоу», — сказал Эрнст-Ян Пфаут.
В рамках приложения участники также смогут общаться с журналистами The Correspondent и другими участниками на платформе и оставлять свои комментарии. «Мы стремимся к более тесному взаимодействию с нашими подписчиками, а в аудиоформате есть что-то очень личностное и доверительное», — заключил Эрнст-Ян Пфаут.