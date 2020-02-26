Аудио-форматы позволяют изданиям удерживать лояльную аудиторию

В Дании издание Zetland в 2016 году спросило своих читателей, что они хотят видеть на своём сайте. Те ответили: аудио. Но в редакции не придали этому особого значения, запусти на собранные с читателей деньги обычное текстовое издание.

Но читатели продолжали настаивать на аудио. И тогда в редакции пошли по самому простому пути: попросили авторов начитывать свои тексты в микрофон. Сначала это было две аудио-истории в день, плеер с ними размещался прямо на сайте. Потом постепенно редакция вышла на ежедневный график, а сейчас каждый текст сопровождается аудиоверсией. В приложении Zetland есть возможность послушать сразу целые плейлисты таких историй.

При этом в издании не считают аудио-истории заменой подкастам или заменой текстам. Это просто один из форматов.

В США, например, количество пользователей, которые слушают такого рода материалы составляет 121 млн, что на 20% больше, чем пятью годами ранее.

Подобное направление активно развивают Harvard Business Review, New Yorker, The Atlantic. HBR в конце 2019 года заключил контракт с компанией NOA, которая делает приложение по озвучке текстов. В январе 2020 года приложение озвучило 32 материала издания, которые уже прослушали 32 000 раз.