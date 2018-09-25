New York Times выпустил аудиожурнал

Издание New York Times выпустило аудиожурнал, пишет AdWeek.

Новый формат запущен в тестовом режиме в эти выходные. В первом выпуске аудиожурнала Voyages почти нет текста. Он представляет собой галерею фотографий со всего мира, сопровождаемых саундтреками — звуками природы и комментариями экспертов. Для прослушивания аудиоисторий необходимо скачать подкаст или перейти на сайт NYT.

По словам редактора New York Times Джейка Сильверстайна, многое о мире можно узнать, основываясь только на звуках.

Две версии аудиожурнала (для обладателей бумажного номера и остальных) уже доступны на сайте.

Кроме этого, в журнале есть аудиокроссворд, больше половины загадок которого сопровождают аудиоподсказки или фрагменты песен.

Источник и иллюстрация: NYT