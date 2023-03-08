Аудитория Instagram* сократилась в пять раз в течение прошлого года

Соцсеть Instagram* в феврале этого года посещали хотя бы раз в день 6% россиян старше 12 лет, сообщает Mediascope. Среднесуточный охват сети сократился в пять раз год к году, так как в феврале 2022 г. он составлял 31%.

Facebook* также потерял значительную часть аудитории. Среднесуточный охват снизился с 7% до 2% год к году. Хотя в конце февраля и начале марта 2022 г. этот показатель рост как у Instagram*, так и у Facebook*.

После блокировки соцсетей Роскомнадзором в середине марта прошлого года показатели начали падать. Также россияне стали проводить меньше времени в Instagram* и Facebook*. Сейчас она тратят 17 и 5 минут соответственно. Также сократилось время ежесуточного потребления в TikTok — в 1,2 раза до 65 минут.

При этом в Telegram теперь пользователи проводят 39 минут (рост в 1,4 раза), в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» 45 и 32 минуты соответственно, их показатели не изменились. Аудитория соцсетей перешла в Telegram и «ВКонтакте». Среднесуточный охват Telegram вырос в феврале этого года к аналогичному месяцу прошлого года почти в 1,8 раза: с 23% до 41%. У «ВКонтакте» этот показатель увеличился в 1,15 раза. Теперь он составляет 44%. Также был отмечен рост у «Одноклассников» — в 1,12 раза до 18%.

*Meta и соцсети компании Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ