Аудитория местных кабельных каналов переходит на платное ТВ

Операторы платного ТВ заметили рост доли региональных телеканалов из-за того, что в некоторых регионах после отключения аналогового вещания часть этих каналов не попала в сетку цифрового эфирного ТВ, а осталась доступной только в кабельном, спутниковом, IPTV и интернет-распространении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей операторов.

По данным оператора, больше всего растет аудитория каналов центрального и столичного регионов. Например, в 2019 году суммарная доля региональных телеканалов «360» и «Москва 24» выросла до 7% от общего объема смотрения эфирного ТВ.

В ГК «Орион» сообщили, что около 30% абонентов после некоторого перерыва возобновляют подписку, чтобы смотреть региональные каналы. Большой популярностью среди них пользуются телеканалы Чувашии, Татарстана, Башкортостана.

Александр Широких, гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей:

Аудитория мигрирует в «цифру» за федеральными каналами, которые имеют международную и федеральную повестки. Зритель, который хочет знать местные новости и смотреть круглосуточные региональные каналы, вынужден искать их в других средах: кабеле, спутнике, IPTV или интернет-вещании. Наличие региональных каналов стало конкурентным преимуществом операторов платного ТВ.

Ранее Ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть» предложила свою версию законопроекта о едином поставщике контента телеканалов в интернете, которая может отрегулировать уже существующие отношения, обязав исключать из интернет-трансляций контент, на который нет онлайн-прав, но сохранять региональные версии эфира.