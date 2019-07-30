Аудитория радиослушателей в России растет

Mediascope представила данные об аудитории радио по всей стране.

Исследовательская компания расширила географию исследований радио и теперь предоставляет данные об аудитории радиостанций по всей стране, включая малые населенные пункты.

Результаты исследования по всей стране показали, что прослушивание радио за пределами крупных городов остается на высоком уровне. По данным за первую половину 2019 года, ежемесячная аудитория радио по всей России достигает 107 млн человек или 87 % населения. Каждые сутки радио слушает 70 млн человек.

Поставка данных радиоизмерений по всей стране содержит подробную информацию об объеме и характеристиках аудитории сетевых радиостанций, месте, времени и продолжительности их прослушивания. Предоставление данных об аудитории радиостанций в городах с населением от 100 тыс. человек сохранится в прежнем объеме.

Юлия Николаева, руководитель департамента исследований радио и прессы Mediascope:

Расширение географии радиоизмерений ожидали и поддерживали многие участники российского рынка радио. Мы надеемся, что данные по всей стране позволят радиостанциям лучше изучить свою аудитории и её предпочтения за пределами крупных городов, а рекламодателям и агентствам — использовать новые возможности для создания эффективных радиорекламных кампаний, охватывающих всю страну.

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