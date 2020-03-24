Аудитория российского ТВ выросла на 4%

По итогам третьей рабочей недели марта (16-20 марта) общий телерейтинг в России вырос на 4% по сравнению со второй и первой неделей месяца. Домашняя аудитория ТВ увеличилась с 15,5% до 16,2% населения всей страны старше 4 лет, говорится в отчете Mediascope.

Согласно исследованию, наиболее значительный рост наблюдается среди детей 4-17 лет (+24%) и молодых зрителей в возрасте 18-24 лет (+13%). Вместе с домашним просмотром увеличивается общий телерейтинг на дачах — на 11% среди всех зрителей старше 4 лет. Сильнее всего телерейтинг за городом растет в аудитории 12-17 лет — более, чем в 2,5 раза, 4-11 лет — на 76% и 18-24 лет — на 26%. Однако объем телепросмотра на дачах пока остается небольшим, поскольку активный дачный сезон еще не начался.

Рост аудитории происходит в течение всего дня, но наиболее заметным он становится в дневное время, особенно среди наиболее молодых телезрителей.

Вместе с ростом общего телерейтинга увеличивается аудитория новостных программ. По данным Mediascope, среднесуточное время просмотра ежедневных выпусков новостей и информационно-аналитических передач дома и на дачах увеличилось на 9%. Если в предыдущие две недели россияне старше 4 лет тратили на просмотр новостей в среднем 16,8 минут в день, то по итогам третьей недели марта —18,4 минут.

«Наш прогноз подтверждается. Текущая ситуация продолжит влиять на медиапотребление россиян и, в частности, просмотр ТВ и видеоконтента. Люди стали больше времени проводить дома, поэтому уже сейчас мы наблюдаем рост телеаудитории по всей России. Особенно это заметно среди детей и молодежи», — комментирует исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

По предварительным данным Mediascope, в прошедшее воскресенье, 22 марта, в Москве значительно выросло время домашнего просмотра новостей. При этом в топ-10 передач за неделю 16-22 марта в столице попали сразу шесть новостных программ.