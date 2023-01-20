Аудитория русскоязычных каналов в Telegram удвоилась за год

Количество неуникальных подписчиков русскоязычных каналов в Telegram за 2022 год выросло вдвое — с 1 млрд до 2 млрд, показало исследование рекламного агентства TGStat Agency. Наибольший прирост аудитории произошел в марте 2022 и связан, прежде всего, с перетоком пользователей из Facebook* и Instagram*. Количество неуникальных подписчиков русскоязычных Telegram-каналов тогда выросло до 1,3 млрд против 1,09 млрд в феврале.

Кроме того, пользователи активно подписывались на каналы с новостной повесткой. В другие месяцы рост был стабильным.

В TGStat Agency отмечают и рост общего количества каналов. Например, за 2022 год количество каналов в категории «Искусство» увеличилось более чем вдвое, категории «Новости и СМИ», «Блоги», «Медицина», «Природа», «Игры», «Мода и красота», «Право» — более чем в полтора раза.

Во многих каналах, по словам экспертов, наблюдаются «накруты» — искусственное увеличение охватов. По данным TGStat Agency, к такому методу прибегали 30% русскоязычных каналов.

* Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ