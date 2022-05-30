Аудитория RuTube выросла в апреле на 28%

Исследование сотового оператора МТС, которое приводит «РИА Новости», показало, что количество зарегестрированных пользователей на платформе RuTube увеличилось на 28% в апреле по сравнению с февралем. Также из исследования известно, что трафик подскочил в 11 раз, при этом количество уникальных пользователей на YouTube остается стабильным.

Количество пользователей видеохостинга Vimeo снизилось на 14% в апреле по сравнению с февралем, а трафик сократился на треть. Число пользователей Twitch, напротив, выросло на 6%, трафик всей платформы — на 13%.