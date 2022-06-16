Аудитория Shorts на YouTube впервые достигла 1,5 млрд человек в месяц

На рост аудитории до такого значения у Shorts на YouTube ушло почти два года.

Такое количество человек, ежемесячно просматривающих Shorts на YouTube, сопоставимо с аудиторией основного конкурента – TikTok. В марте 2022 года официальные представители TikTok заявляли о 1,6 млрд пользователей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Google. Другие конкуренты в сегменте коротких видео до 60 секунд не раскрывают свои данные. Компания Meta* не публикует, какое количество пользователей Instagram* просматривают видео Reels. Однако CNBC сообщает, что в прошлом году ежемесячная аудитория платформы Instagram* в целом превысила 2 млрд активных пользователей. YouTube Shorts был запущен в 2020 году только для индийского рынка. Через год сервис стал доступен и пользователям других стран. В целом YouTube принес компании $28 млрд выручки от рекламы. Всего в первом квартале 2022 года доходы от рекламы на YouTube выросли на 14%, если сравнивать с первым кварталом прошлого года.

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