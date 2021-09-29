Аудитория Telegram впервые превысила половину всех пользователей рунета

Аудитория мессенджера впервые превысила половину численности пользователей русскоязычного сегмента интернета, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Deloitte «Медиапотребление в России в 2021 году». Для сравнения, пять лет назад, в 2016 году, активными пользователями Telegram являлись порядка 7% пользователей рунета. Сейчас приложение как минимум установлено на смартфоны 61% из них. Данные были получены путем опроса 1600 респондентов в восьми федеральных округах в июне 2021 года.

В 2021 году Telegram занял второе место по популярности среди мессенджеров, используемых в России, уступив только американскому WhatsApp, которым активно пользуются 82% опрошенных, и у 89% он установлен на смартфоне. Уступив Telegram, на третье место опустился Viber, им пользовались 49% респондентов Deloitte – год назад их было 55%.

По последним данным Mediascope за апрель-июнь 2021 года, в интернетом хотя бы раз в месяц выходило 98,6 млн россиян старше 12 лет. Таким образом, аудитория Telegram сейчас может превышать 50 млн человек. В июне 2020 года основатель сервиса Павел Дуров сообщал о 30 млн пользователей мессенджера в стране.