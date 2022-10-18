Аудитория «VK Видео» превысила 55 млн пользователей

17 октября видеоплатформа VK Видео подвела итоги первого года работы. Аудитория VK Видео достигла 55 млн пользователей. Среднесуточное количество просмотров на платформе видеотехнологий VK (VK Видео и VK Клипы) увеличилось на 40% и достигло 2,41 млрд. Рекорд по количеству просмотров в день составил более 3 млрд.

Библиотека профессионального контента «VK Видео» достигла около 100 тыс. фильмов, шоу и сериалов от более чем 130 правообладателей. Среднее время, которое пользователи проводят за просмотром контента, за последние 12 месяцев выросло на 17%. Самыми популярными тематиками стали развлечения, культура и общество, дом и ремонт, еда, красота и здоровье.

К программе видеомонетизации за год подключились более 14 тыс. сообществ, за последний квартал их количество выросло на 300%. Также выплаты авторам видео за последние полгода выросли более чем в 2,3 раза.

Напомним, что VK запустила видеоплатформу VK Видео в октябре 2021 года. Она объединяет ролики из всех сервисов экосистемы.