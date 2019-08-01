Августовский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема августовского номера — журналистская солидарность. Верят ли журналисты в профессиональную солидарность? Как защитить себя и своих коллег, оказавшихся в беде? Дает ли надежду на справедливость исход нашумевшего «дела Голунова»? В большом тематическом блоке — мнения экспертов, анализ истории и ситуации сегодняшнего дня.

ПОБЕДА ПРИХОДИТ К ТЕМ, КТО НЕ УСТАЕТ БОРОТЬСЯ. О гласности как о главном оружии против несправедливости и насилия рассказывает Андрей Жвирблис, член правления Профессионального союза журналистов и работников СМИ России. Доказательства того, что важен каждый голос.

МИТИНГИ — ТОЛЬКО ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА. Как выстроить диа­лог с «другой стороной» — с работода­телями и политиками — в интервью с Генеральным секретарем Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерресом. И о том, что солидарность не рождается вдруг.

ПРОПАДАЕМ ПООДИНОЧКЕ. Какие уроки нам следует извлечь из истории — в материале главного редактора томского агентства новостей «ТВ2» Виктора Мучника. И немного об убогом социальном бы­тии.

ЧУДЕСА БЫВАЮТ. НУЖНА ТРАДИЦИЯ. Журналистская солидарность на деле. Размышления Михаила Федотова, Светланы Свистуновой, Галины Араповой и Дмитрия Муратова. Ищем железу, вырабатывающую совесть.

МЕДИА И НАУКА. Как одно влияет на другое. Правда от лауреата премии European Science Writer of the Year Микеле Катандзаро. Еще немножко неприглядности.

7 ТИПИЧНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ РЕДАКТОРОВ. Стереотипы, которые придется преодолеть тем, кто хочет зарабатывать. Практикум от Всеволода Пули. Все по полочкам.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. Где печатным СМИ находить креативные решения, чтобы извлекать пользу из бумаги. Учимся рисовать, клеить и... сеять.

КОНКУРЕНЦИЯ БУДЕТ ВСЕ ЖЕСТЧЕ. Оборотная сторона журналистики путешествий. Пора ли с чемоданами на выход?

КУДА УХОДЯТ ЖУРНАЛИСТИКА И ЖУРНАЛИСТЫ. Стоит ли связывать жизнь с журналистикой. Невеселые размышления медиаэкперта.

ОТ НЕПОСЕДЫ ДО УВЕЩЕВАТЕЛЯ. Вычисляем свой тип креативности. Сильно удивляемся.

КРОМЕ ЭТОГО — хроника беззакония лета-2019, мастер-класс Камиллы Нигматуллиной о переупаковке контента соцсетей, стратегия развития от сайта The Correspondent, азы фельетона от Леонида Флорентьева, суровый (но справедливый) разбор текста молодого журналиста от Инны Тимченко и многое другое!