Августовский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема августовского номера — удаленная работа.

Идея удаленной (дистанционной) работы была осмыслена во многих художественных произведениях, мифах и легендах. Можно, например, упомянуть картину Репина «Бурлаки на Волге», повесть Гоголя «Нос», роман Беляева «Голова профессора Доуэля», фэнтези Носова «Незнайка на Луне», пьесу Горького «На дне», сказку «Маша и медведь», славную боевую историю «Летучего голландца».

Трепетно относясь к классикам, но не отрываясь при этом от народа, ЖУРНАЛИСТ сделал главной темой очередного номера удаленку, обольстившую одних и напугавшую других представителей медиасообщества в разгар коронакризиса.

Итак, дистанционный формат работы — это благо или беда?

С одной стороны, офисные сидельцы наконец-то получили идеальный баланс между работой и отдыхом, стали проводить больше времени с семьей вместо того, чтобы тратить его на бессмысленные перемещения по городу.

С другой, лоботрясы и лентяи получили долгожданную вольницу, а трудоголики, наоборот, не переставали работать по ночам и в выходные, что чревато преждевременным профессиональным выгоранием.

Своим мнением о вынужденных экзерсисах карантинного периода на страницах журнала делятся наши российские и зарубежные коллеги.

• Многие руководители региональных СМИ не разделяют эйфории по поводу дистанционной работы (подборка интервью «Удаленные дали»). Эта модель, может, и хороша для выпуска дискретного продукта — газеты, журнала, отдельной передачи, — но скрипит и глохнет в плотном новостном потоке, требующем напряжения коллективного разума.

• А вот корпоративные СМИ особого дискомфорта не ощутили, скорее наоборот («Удаленка убила рутину»).

• Некоторые коллеги весело и находчиво использовали так называемые «нерабочие дни» — читайте заметку «Пиво, кошка, телефон, или как журналисты из Ульяновска проводили стримы».

• Секреты обратной связи при отсутствии прямого общения будет полезно узнать всем руководителям, которые не хотят признаваться в трубку при разговоре с корреспондентами: «Не могу объяснить, извини».

• Сотрудники «Эха Петербурга» сели по домам, не дожидаясь объявления карантина («залегли на тюфяки», пользуясь терминологией из книжки Марио Пьюзо «Крестный отец»), при этом ни на минуту не прерывая вещания. Bravo!

• Коллеги из глубинки уверяют, что в целом успешно справились с тяготами и лишениями удаленной жизни. Но им не привыкать бодаться с суровыми условиями существования, а ныть и плакаться - не в их принципах. «Пусть он хмур был и зол, но шел», как пел великий бард, покинувший нас 40 (с ума сойти!) лет назад.

• Закрывает тему одноактная пьеса «Много зума из ничего».

К счастью, жизнь многообразнее удаленки.

• В номере вы сможете прочитать большое интервью экономиста Евгения Гонтмахера. Он считает, что одна из главных проблем сегодняшнего российского общества заключается в том, что народ категорически не доверяет государству. И тут невольно приходят на память строчки Булата Окуджавы: «Вселенский опыт говорит, что погибают царства не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства. А погибают оттого (и тем больней, чем дольше), что люди царства своего не уважают больше».

• Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин признает, что проектов такого масштаба у него еще не было. Тем интереснее будет посмотреть (особенно учитывая затянувшийся конфликт в редакции), что в конечном итоге получится у смельчака.

• Все традиционные рубрики на месте и в той или иной степени перекликаются с главной темой номера.

• Юлия Замятина вела фотодневник своей затворнической жизни («Самоизоляционные материалы»).

• Школа фельетона объявила каникулы и пригласила читателей на пикник в подмосковную деревеньку, удаленную от больших дорог («Фрадков и кукушка»).

Несмотря на социальную дистанцию, мы ближе, чем когда-либо!