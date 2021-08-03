Августовский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Август, как известно, — пора массовых отпусков. ЖУРНАЛИСТ пошел на разрыв шаблона и посвятил августовский номер рынку труда.

Еще пару лет назад в ответ на запрос «новые профессии в медиа» интернет относил к таким работу SMM-менеджера, веб-дизайнера, автора подкастов. Но профессии в медиа с каждым днем становятся сложнее и интереснее. Чего стоит хотя бы позиция «продюсер смыслового поля», которая уже сейчас в том или ином виде появляется в редакциях. Это гораздо больше, чем выпускающий редактор или ответсек: человек должен отвечать за формирование общей картины мира у читателя. Выходят на арену и «оркестровщики контента».

• Какие еще навыки приветствуются сегодня на рынке труда — читайте в статье медиаэксперта Елены Шитиковой «Комбайнеры смысловых полей».

• Специально для ЖУРНАЛИСТА компания hh.ru проанализировала состояние журналистского рынка труда. Как он изменился во время пандемии, какие специальности сегодня наиболее востребованы и насколько предлагаемые зарплаты совпадают с ожидаемыми, рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Александр Джабаров.

• «Нормально относиться к некоторым унижениям» советуют соискателям вакансий в медиасфере наши авторы Карина Аджумерова, Максим Абрамович и Екатерина Жукова. Они проанализировали более 50 актуальных вакансий, размещенных на специализированных сайтах, в профильных Telegram-каналах и СМИ на предмет конкретных требований к навыкам, опыту и образованию кандидатов.

• Интересной и ответственной работы много, а вот денег и грамотных молодых журналистов, наоборот, мало, жалуются наши коллеги из регионов. Об этом — в подборке интервью «Требуются трудоголики».

• О первых шагах вчерашних студентов в избранной профессии — в материалах «Мечта шаговой доступности» и «Чьи в редакции шишки».

Теперь о других рубриках журнала.

• Тем, кого пандемия отправила на удаленку (или кто вообще по жизни фрилансер) будет полезно ознакомиться со статьей Оксаны Силантьевой «Не входить. Работает мозг» об организации рабочего места.

• Пока далеко не все редакции в России, даже самые «прогрессивные», освоили Telegram. Между тем эта площадка может принести большую пользу любому медиа, будь то орган областной администрации или маленькое нишевое издание. Об этом — в обзоре «12 свидетелей Telegram».

• О трех днях в августе 1991-го вспоминает Надежда Ажгихина. Тогда вспыхнул и, пошипев, бесславно угас путч гекачепистов. Тогда же родилась журналистская солидарность. Вышла «Общая газета». В заявлении главных редакторов периодических изданий, выпуск которых остановлен ГКЧП в нарушение Закона о печати, в частности, есть такие слова: «Сомнений нет: они задумали восстановить в стране карательный режим, решили использовать свой последний шанс, сыграть ва-банк. Сегодня они обрушились на печать — завтра в условиях несвободы окажется каждый».

Сокрушенно вздохнем и обойдемся без комментария.

Все постоянные рубрики журнала, разумеется, на своем месте.

• В Школе фельетона, в частности, мы поздравляем с 85-летием поэта, философа и хулигана Игоря Губермана, отведя достойную журнальную площадь под его гарики.

• Фотограф Юрий Феклистов рассказывает о возвращении в Россию Александра Солженицына.

• В рецензии «Камбала в сиропе» (Клуб продвинутого журналиста) подмечаем, что получается, когда автор слишком сильно хочет угодить своему заказчику, забывая об интересах читателя.