Авторы года — 2018

Всеволод Пуля

Главный редактор Russia Beyond, редактор журнала ЖУРНАЛИСТ, — за разбор досадных ошибок редакций в формате пьесы «Мы решили запустить e-mail-рассылку» (№ 9, 2018).

«ПРОБЛЕСК РАЗУМА: А почему бы вам не развивать свои сообщества именно как сообщества? Там же сидят реальные люди, а не цифры из статистики. У них есть свои информационные потребности, они любят посмеяться над хорошими шутками. Им нравится, когда к их мнению прислушиваются. Вас же не спасут сами по себе ни мемы, ни сторис, ни еще один СММщик. Вы должны к своим читателям в соцсетях относиться с уважением в первую очередь!

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К сожалению, из-за малых размеров Проблеск Разума остает ся неуслышанным и тихо угасает в отсветах редакционных мониторов».