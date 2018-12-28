Авторы года — 2018

Пять человек, которые в этом году изменили наш журнал к лучшему
По традиции ЖУРНАЛИСТ в конце каждого года отмечает наиболее удачные материалы и их создателей. В 2018 году благодарность и награду от журнала получают эти пять человек.
Советский и российский журналист, редактор, — за материал «Три письма Владимира Войновича» (№ 9, 2018).
«КПГБ и Верховный Пятиугольник невысоко оценили заслуги покойного. Его лишали гражданства, высылали из страны, отравили в номере «Метрополя», а в последнее время — и на том спасибо, слава отцу Звездонию — попросту не замечали. С 85-летием из официальных лиц Войновича поздравила только супруга премьер-министра. Что тут сказать? А нечего тут говорить».
Старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, — за строгий, но справедливый разбор текста студентки 4-го курса журфака «Гордость и предупреждение» (№ 10, 2018).
«Для журналиста должно быть очевидно: нельзя играть на чувствах и страхах людей, недопустимо использовать трагедию как разменную монету для сведения счетов в межличностных отношениях. Даже если это было так, писать о таких движениях души надо с позиции того, что трагедия примиряет всех, делая проблемы ничтожными перед лицом общего горя».
Автор журнала ЖУРНАЛИСТ, — за интервью с Татьяной Мингалимовой, «нежным редактором» «вДудя» (№ 11, 2018).
«Я хочу рассказывать о женщинах, которые чтото сделали. И желательно, чтобы эти женщины отличались, были с изюминкой, необычным мировоззрением. Я хочу дать людям новое знание о красоте. Хочу показать, что не за каждым успешным человеком обязательно стоит продюсер, который его продвигает. Человек может многого добиться своими силами. Особенно сейчас — в эпоху интернета».
Медиаконсультант, редактор и дизайнер, — за материал «Как сделать первую полосу узнаваемой» (№7, 2018).
«Любое издание борется за узнаваемость своей первой полосы. Это необходимая часть самоидентификации, часть бренда. Узнаваемость формируется в том числе благодаря тому, что последовательно и многократно повторяются определенные оформительские элементы, цвета, приемы, взаиморасположение и пропорции фотографий, текстов, анонсов, заголовков. Однако слишком часто вместо узнаваемости мы получаем однообразность. Фанатичное следование одной и той же схеме верстки ведет не к утверждению уникальности вашего издания, а к ощущению однообразия каждого номера: обложки так похожи и по тону, и по виду, и по содержанию, что читатель поневоле начинает чувствовать себя пленником мира, где нет времени, где каждый день он читает один и тот же номер одной и той же газеты, которая пишет про одно и то же».
Всеволод Пуля
Главный редактор Russia Beyond, редактор журнала ЖУРНАЛИСТ, — за разбор досадных ошибок редакций в формате пьесы «Мы решили запустить e-mail-рассылку» (№ 9, 2018).
«ПРОБЛЕСК РАЗУМА: А почему бы вам не развивать свои сообщества именно как сообщества? Там же сидят реальные люди, а не цифры из статистики. У них есть свои информационные потребности, они любят посмеяться над хорошими шутками. Им нравится, когда к их мнению прислушиваются. Вас же не спасут сами по себе ни мемы, ни сторис, ни еще один СММщик. Вы должны к своим читателям в соцсетях относиться с уважением в первую очередь!
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К сожалению, из-за малых размеров Проблеск Разума остает ся неуслышанным и тихо угасает в отсветах редакционных мониторов».