Авторы года — 2019

По традиции ЖУРНАЛИСТ в конце каждого года отмечает наиболее удачные материалы и их создателей. В 2019 году благодарность и награду от журнала получают эти четыре человека.

Камилла Нигматуллина

заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, исследователь цифровой трансформации региональной журналистики, член Национальной ассоциации медиаисследователей, эксперт Mediatoolbox, — за подробные разборы цифровой активности медиа в регионах:

«Не существует единого рецепта, как стать продуктивней и эффективней, но есть два пути — постоянно экспериментировать или постоянно жаловаться. В разговорах с главными редакторами я часто слышу сомнения в том, что аудитории понравится тот или иной эксперимент. Но я абсолютно уверена, что такие люди просто забыли попробовать сделать что-то новое или хотя бы изучить свою аудиторию более подробно.

Современное успешное медиа — это не рассылка сообщений, а сообщество людей, которое работает для людей».

Надежда Ажгихина

журналист, общественный деятель, редактор ЖУРНАЛИСТА, — за цикл глубоких интервью и преданность профессиональным ценностям:

«Никто не обязан быть героем. Рисковать жизнью, здоровьем. Ни один материал на самом деле этого не стоит. Если кто-то рвется под пули без нужды, его надо не хвалить или ругать, а лечить, к сожалению, до этого у редакций руки часто не доходят. Большинство погибших не думали погибать, они хотели рассказать о том, о чем многие не решались, и имели на это, конечно, полное право.

Но то, что правда об их смерти в большинстве случаев так и не известна, а коллеги стыдливо обходят эту тему, — это уже не самоцензура, а простая человеческая и профессиональная подлость. О чем каждый год напоминает день памяти погибших 15 декабря, день нашей коллективной вины и предательства, если называть вещи своими именами».

Валентина Пермякова

редактор газеты «Городские вести» и проектов Ревда-инфо.ру, — за лучший региональный кейс «Как мы продаем рекламу в интернете» (№10, 2019).

«Когда мне приходится читать лекции, я часто вставляю в презентацию свой любимый слайд — бегущего и истошно орущего хорька. Слушатели обычно смеются и фотографируют, но на деле смешного тут немного. Потому что это, в общем-то, отражение нашей с вами жизни. Редакторы медиа, зарабатывающие рекламой, как мы, согласятся: приходишь на работу — и пожалуйста, бежишь и орешь. И все-таки есть способы, которые позволяют немного выровнять ситуацию.

О том, как быть, мы постоянно говорим на планерках, обсуждаем, экспериментируем, пробуем. Глубоко убеждена, что только постоянные эксперименты, смена форматов и форм, подходов позволят удержать внимание и клиентов, и читателей-потребителей рекламы».

Сергей Мешавкин

директор медиа-группы «Феномен», эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в ЖУРНАЛИСТЕ разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер, — за веселые и полезные уроки газетного дизайна:

«Давайте так… Сразу. Без обиняков. Дизайн газеты делают не дизайнеры. Оформление газеты — это общая работа всей редакции, от верстальщика до редактора. Если хоть одна ступень в этой схеме не работает, то у вас на полосах будут просто тексты и картинки. А это, пардон, — не журналистика. Теперь живите с этим.

Там, где редактор сваливает дизайн на своих верстальщиков со словами «ну, чтобы красиво было», либо не будет ничего, либо будет просто красиво. Но неинформативно. Картинки не живут сами по себе, как и тексты. Не может быть красиво в ущерб текстам. Точно так же не могут тексты душить картинки».