Авторы года — 2020

По традиции ЖУРНАЛИСТ в конце каждого года отмечает создателей материалов, расходящихся на цитаты в кулуарах медиасообщества. Но в 2020-м все пошло кувырком, и наша подборка не стала исключением. Вместо маститых авторов, которые у всех на слуху, в ней — журналисты, которые только начинают свой профессиональный путь, но делают это уверенно и с огоньком.

Елена Манина,

автор ЖУРНАЛИСТА, — за то, что доказала собственным примером, что стать журналистом никогда не поздно.

«В 14 лет я поступила в полиграфический колледж, в 18 начала работать в типографии. Дальше были университет печати, еще одно производство, еще и еще. К 35 годам, посвятив полиграфии 20 лет, я поняла, что устала — и от грохота печатных машин, и от запаха краски, и от блеска бумаг, и вообще... от профессии. Сегодня мне 38, и я — журналист. И другой — счастливый — человек».

Анна Мамяко,

студентка 2 курса Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, — за интересные примеры из жизни медиа.

«Монетизировать издание можно разными способами. Вводить paywall, продавать рекламу и подписку, устраивать мероприятия, собирать донаты. Но есть еще одна модель, которая предлагает читателю потратить свои деньги не на покупку контента, а на доступ к сообществу, объединенному общими интересами. Такая модель называется membership, и ее уже используют разные издания. Например, De Correspondent, The Guardian, Die Zeit, из российских — Snob и Colta. Недавно эту модель опробовала “Бумага”.

В июле 2020 года издание запустило клуб друзей. У газеты есть несколько платных рассылок об архитектуре, вине, культуре и одежде. Но, по словам продакт-менеджера клуба Анастасии Кудрявцевой, «Бумага» хотела не просто привлекать аудиторию контентом, но создать самоценное сообщество, которое объединит людей, любящих Петербург и разделяющих ценности издания».

Анастасия Филиппова,

студентка 3 курса Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, — за трудолюбие и пристальное внимание к работе медиа во время пандемии.

«Пандемия вызвала необычный для индустрии эффект: трафик издателей рос на коронавирусных новостях, но это не приводило к соответствующему росту рекламных доходов. Дело в том, что бренды, которые не хотели ассоциироваться у потребителей с пандемией, резко сократили расходы на рекламу и специально отключали свои баннеры рядом с новостями о коронавирусе. Это отразилось даже на таких крупных игроках, как The New York Times, которая сообщила о падении доходов от рекламы в первом квартале 2020 года на 15%».

Анна Швецова,

студентка 4 курса Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, — за материалы о работе СМИ на самых разных платформах.

«В поисках новых читателей и зрителей, все больше медиа приходят в ТикТок. Многие российские СМИ подстраиваются под формат платформы, даже серьезные издания публикуют смешные видео, используют популярную музыку и кривляются на камеру. Получается не всегда смешно и уместно, возможно, в этом одна из причин маленькой пользовательской активности. <…> Мы выбрали самые интересные аккаунты СМИ в TikTok, и теперь рассказываем, на кого стоит подписаться».

Правила нужны, чтобы их нарушать, поэтому, вопреки главному принципу выбора награждаемых, мы не можем не отметить еще одного автора, который в профессии уже давно.

Светлана Распопова,

доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политеха, журналист, — за живой отклик на актуальные события и интересных собеседников.

«В сегодняшней России журналисты, работающие в больших СМИ, постоянно сталкиваются с социальными и политическими явлениями, которые становятся непреодолимой преградой для выполнения ими профессионального долга. Создав свое медиа, они обретают долгожданную свободу и независимость от редакционной политики СМИ и диктата учредителя. Хорошо, когда эти новые медиа создаются единомышленниками. Таких в России много сегодня: «Важные истории», «Мел», «Инсайдер», «Такие дела», и другие. Тревожно, когда журналистикой начинают заниматься одиночки, лишенные в своей работе поддержки команды и эмоциональных контактов с коллегами по цеху, что часто приводит к увеличению их персональной ответственности, которую они ни с кем разделить не могут».