Автоматизированная журналистика глазами академических исследователей

Автоматизация постепенно проникает во все сферы работы редакций. Сбор и обработка информации, написание материалов, фактчекинг, дистрибуция контента, взаимодействие с аудиторией и рекламодателями — все эти процессы частично или полностью уже умеют выполнять роботы. Инструменты автоматизации могут быть самые разные. Например, это программы или отдельные коды (скрипты), которые позволяют собирать (скрейпить) данные из интернета, вместо того чтобы собирать их вручную. Или анализировать большие массивы данных, чтобы, например, находить в них связи, не видимые человеку, как это было с расследованием Panama Papers. Или писать небольшие и, как правило, формализованные новостные тексты, как это делают в спортивных редакциях. Или распространять с помощью чатботов новости в социальных сетях и мессенджерах. Или отслеживать поведение пользователей на сайте и даже за его пределами и на основе этой информации персонализировать его новостную ленту.

Пока не существует единого термина, обозначающего все эти изменения. Алгоритмизированная, вычислительная (computational), дополненная (augmented) и другие журналистики фактически обозначают одно и то же — внедрение программирования, нейросетей, машинного обучения и других инструментов искусственного интеллекта в работу масс-медиа. Естественно, что такие изменения вызывают вопросы и страхи у представителей журналистской профессии: не останутся ли они без работы, если роботы смогут выполнять ее за них? Не потеряют ли они свою независимость, если аудиторные показатели и алгоритмы агрегаторов могут влиять на то, как и какие новости создавать?

Академические исследователи также изучают процессы автоматизации редакций. В этой статье я обозначу три наиболее видимых направления академической дискуссии, которые также важны и для практиков.

НЕПРЕДВЗЯТЫЕ, НО НЕСОВЕРШЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ

Если ранние исследования роботизации и автоматизации журналистики выражали скорее оптимистичное любопытство, что алгоритмы могут изменить в редакциях и в работе журналистов, то в последнее время позиция стала более критической. Стало понятно, что, с одной стороны, изменения отрасли под влиянием искусственного интеллекта носят более сложный, структурный характер, нежели просто замена людей роботами, а с другой стороны, являются многофакторными и нелинейными.

Например, Мэтт Карлсон из Университета Сент-Льюиса в США пишет о природе различий между человеческим суждением (judgment) и суждением алгоритмов. Работа редакций состоит из постоянного принятия решений — какая информация является интересной или важной, чтобы стать новостью, а какая — нет, что эта новость должна включать, какие ее элементы должны быть более видимы и т.д. Все эти суждения в форме знания затем формируют картину мира для аудитории. Что меняется, когда этими процессами начинает заниматься алгоритм?

Считается, что при поиске инфоповода журналист полагается на опыт и чутье, а алгоритм — на метрики и показатели. Таким образом, журналистское суждение более субъективно, а алгоритмизированное — более беспристрастно и справедливо. Принятие решения для человека — это социальный процесс, укорененный в его предыдущем опыте и подстраиваемый под каждую конкретную ситуацию. Алгоритм же разные данные на входе всегда подвергает одной и той же процедуре (алгоритму) обработки. На этом базируется идея нейтральности алгоритма.

Другое принципиальное различие в суждениях человека и робота связано с принятием решения о важности той или иной новости. Традиционно журналист обладает определенным социальным статусом и независимостью в принятии решения о том, какие новости являются важными для общества. То есть принятие решения журналистом связано с определенной работой по интерпретации и упорядочиванию хаотичного мира в новостную повестку.