Автоматизируй с умом

Многие российские издатели (прежде всего региональные) всерьез не рассматривают интернет как один из основных источников дохода, рассуждая так: «Интернет этот ваш вроде прикольный, но денег там особо не заработать, поэтому мы из последних сил сконцентрируемся на выпуске газеты и проведении мероприятий и будем пока на этом зарабатывать». Однако нужно отдавать себе отчет в том, что даже если сейчас диджитал-составляющая не приносит высокий доход, то в перспективе она в любом случае, обязательно, неизбежно станет важной составляющей доходной части издательского бизнеса. Рынок интернет-рекламы в нашей стране с 2015 года растет ежегодно в среднем на 20 %, опережая при этом рост рынка рекламы в целом. А в первом полугодии 2018 года интернет по объему рекламы впервые опередил ТВ-сегмент.

При этом медийной рекламой в чистом виде (теми же баннерами) сегодня рекламодателя не то чтобы не удивишь, а попросту не привлечешь. Даже мультимедийные спецпроекты стали приносить гораздо меньше денег. Если несколько лет назад на одном спецпроекте можно было заработать очень серьезный кусок своего месячного бюджета, то сейчас это не так просто сделать, потому что рекламодателю в первую очередь нужен охват. Причем охват целевой. Уже 4-5 лет назад рекламодатель говорил паблишеру: «Зачем мне, собственно, медийку дорогую покупать у тебя, когда у меня есть возможность ее же купить в «Яндекс.Директе» и платить за клики?» А сейчас рекламодателю еще проще: он может прийти к издателю через сети и купить за копейки его рекламный инвентарь. Потому что у подавляющего большинства автоматизированные продажи настроены, мягко говоря, некорректно.

Поэтому если издатель хочет (и даже если не хочет, рано или поздно ему придется) зарабатывать в диджитале, ему деваться некуда — надо идти в программатик, надо идти в рекламные технологии и с помощью этих рекламных технологий предлагать новые возможности для своих партнеров и клиентов.

ДВОЙНОЙ УДАР

Очень часто автоматизированные продажи рекламы называют умными, и наоборот. А между тем это принципиально разные вещи. Автоматизированные продажи — это, грубо говоря, когда на сайт ставится код, после чего издателю начинает «капать» денежка. По сути, автоматизированные продажи в наших реалиях — это внешний партнер, который приносит деньги. То есть в этом случае рекламодатель приходит к издателю через сети.