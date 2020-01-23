Множество копий сломано в спорах о том, какой должна быть районная газета сегодня и к чему ей готовиться завтра. Понятно, что тиражи постепенно падают, целевая аудитория помоложе неизбежно переползает в интернет, а пожилая, что печальнее, болеет и умирает. Наверное, когда‑нибудь печатная версия районных газет станет совсем мизерной каплей и растворится в информационном океане, но в ближайшей перспективе любому главному редактору вполне можно побарахтаться и посучить ножками.

В течение трех лет нам удалось совершить качественный прорыв по двум ключевым для нас направлениям: существенно увеличить тираж газеты и остановить падение рекламных доходов.

СХОДИТЬ ЗА ХЛЕБОМ И ГАЗЕТОЙ

Увеличение тиража произошло в основном за счет продвижения газеты «Авангард» через розничные точки продаж. Их число выросло с 36 до 107. В основном это магазины, хотя газета стала успешно продаваться даже в таких экзотических местах, как автостанции, больница и городская баня. Сегодня в каждом продовольственном магазине района продается газета. Исключением стали только федеральные и областные торговые сети, которые до сих пор капризничают и не хотят ее продавать. Все без исключения торговые точки получают газету для продажи по предоплате.

Вырос и подписной тираж благодаря эффективной работе отдела распространения, где работают 19 собственных почтальонов, ведется электронная база подписчиков. Кроме того, с начала 2018 года газету можно выписать и получать в 14 магазинах района. «Почта России» распространяет лишь 90 экземпляров из 5500.

КОГДА РАСТУТ ДОХОДЫ ОТ РЕКЛАМЫ

У большинства печатных изданий тенденция последних лет — сокращение доходов от рекламы. «Авангард» не стал исключением. Однако в 2017 году удалось остановить падение, а в 2018 году по итогам первого полугодия редакция (впервые с 2008 года) вышла «в плюс» на 43 000 рублей. Всего доходы от рекламы составили 1,4 млн рублей.

Примечательно, что привлечение дополнительных рекламных средств произошло за счет новых рекламодателей. Тех, кто никогда и ни за какие коврижки не соглашался платить за рекламу в небольшом городке, где их «и так все знают». Были разработаны новые и реанимированы старые предложения. Например, рекламная статья долгое время не пользовалась популярностью из‑за высокой стоимости. Рискнув снизить цену, пригласили рекламодателей попробовать. В итоге создалась даже очередь из рекламных и имиджевых статей. Плюсом стало восприятие аудиторией информационных материалов — они не раздражают читателя.

Новым направлением, которое позволяет нам более оптимистично смотреть в цифровое будущее, стало продвижение рекламных услуг в социальных сетях. Интернет‑аудитория только в самых популярных «Одноклассниках» и «ВКонтакте» достигла 24 500 человек, что позволяет нам сегодня уверенно чувствовать на рынке интернет‑рекламы района, наравне с такими популярными группами, как «Подслушано», в которых по 14‑20 тысяч подписчиков. Причем у нас — качественная аудитория: живые люди, проживающие на территории Катав‑Ивановского района, что легко проверить и, конечно, является дополнительным весомым аргументом в предложениях рекламодателю.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ И ВОЛОНТЕРЫ

Последние два года были особенно насыщены реальными делами. Самыми яркими и полезными стали наши акции и проекты:

«Хорошие люди. Наведем порядок». Собрали жителей на субботник, отправили на свалку 60 мешков с мусором.

«Хорошие люди. Своих не бросаем!». Организовали благотворительный вечер в двух городах на четырех закрытых площадках для детей и взрослых. Охвачено 1500 гостей и участников (рекорд для нашего района), собрано 180 тысяч рублей для шести местных детей, с диагнозом аутизм и ДЦП. Проект и публикации заняли 1‑е место на Всероссийском форуме современной журналистики «Вся Россия — 2019», 1‑е место на всероссийском конкурсе «Золотой гонг — 2018» и 1‑е место на региональном журналистском форуме.