Австралия и Новая Зеландия ввели первые санкции в годовщину СВО

Австралия в годовщину начала специальной военной операции на Украине ввела новые санкции против России и пообещала дополнительную военную помощь Киеву, следует из сообщения на сайте премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

В санкционные списки попали:

патриарх Московский и всея Руси Кирилл;

вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров;

главы Минэнерго, Минвостокразвития, Минобрнауки, Минтруда, Минприроды, Минпросвещения, МЧС, Минкультуры и Минздрава Николай Шульгинов, Алексей Чекунков, Валерий Фальков, Антон Котяков, Александр Козлов, Сергей Кравцов, Александр Куренков, Ольга Любимова и Михаил Мурашко;

глава Центризбиркома Элла Памфилова и члены ЦИК;

руководители Пограничной службы ФСБ и ФСИН Владимир Кулишов и Аркадий Гостев;

философ Александр Дугин;

генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст;

фонд «Сколково» и компания «Сколтех»;

новостное агентство «Спутник»;

Дальневосточный банк и АО «Росэксимбанк» и другие.