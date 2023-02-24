Австралия и Новая Зеландия ввели первые санкции в годовщину СВО

Австралия в годовщину начала специальной военной операции на Украине ввела новые санкции против России и пообещала дополнительную военную помощь Киеву, следует из сообщения на сайте премьер-министра страны Энтони Альбанезе.
В санкционные списки попали:
патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров;
главы Минэнерго, Минвостокразвития, Минобрнауки, Минтруда, Минприроды, Минпросвещения, МЧС, Минкультуры и Минздрава Николай Шульгинов, Алексей Чекунков, Валерий Фальков, Антон Котяков, Александр Козлов, Сергей Кравцов, Александр Куренков, Ольга Любимова и Михаил Мурашко;
глава Центризбиркома Элла Памфилова и члены ЦИК;
руководители Пограничной службы ФСБ и ФСИН Владимир Кулишов и Аркадий Гостев;
философ Александр Дугин;
генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст;
фонд «Сколково» и компания «Сколтех»;
новостное агентство «Спутник»;
Дальневосточный банк и АО «Росэксимбанк» и другие.
Источник: РБК