Австралия первой в мире приняла закон о плате интернет-платформ за местные новости

Австралия станет первой страной, где назначенный правительством арбитр сможет принять решение о сумме, которую любая платформа должна заплатить австралийским новостным изданиям — при условии, что невозможно заключить независимую коммерческую сделку.

Закон приняли с поправками, которые внесли из-за конфликта с Facebook. Они предполагают двухмесячный период, в течение которого платформа и издатели СМИ могут сами заключить соглашения.

Парламент одобрил предложенный правительством обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают. Джош Фрайденберг главный казначей Австралии

17 февраля из-за законопроекта Facebook запретила делиться новостями из Австралии. На фоне ограничений местные СМИ потеряли 30% трафика из-за рубежа. После этого власти пошли на уступки и Facebook обещала вернуть новости.

Кроме того, Facebook пообещала потратить миллиард долларов за три года на поддержку издателей после конфликта с властями страны. В ближайшие три года Google тоже планирует потратить миллиард долларов на новости. Компания изначально решила договориться с издателями — и уже заключила контракты с крупнейшим владельцем газет в Австралии News Corp и медиакомпанией Nine Entertainment.