Австралия разработала обязательный кодекс поведения для участников медиарынка

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) разработала нормативный кодекс, который вводит правила, обязывающие компании, в том числе Google и Facebook, отчислять процент от прибыли в пользу информационных агентств, если они пользуются их контентом.

Ранее ACCC определил, что Facebook и Google стали неизбежными торговыми партнерами для австралийских новостных медиакомпаний. Они имеют существенную власть, поскольку регулируют доступ потребителей к новостям и просмотру рекламы в интернете, что нарушает законы конкуренции.

Теперь компании будут обязаны следовать кодексу, который также будет регулировать вопросы, касающиеся обмена данных, ранжирования новостей, а также порядок монетизации и совместного использования доходов, получаемых от публикации новостных материалов. За отказ соблюдать правила придётся выплатить штраф.

Изначально предполагалось, что принятие кодекса будет носить добровольный характер, однако в условиях эпидемии коронавируса, которая сказалась рекламных доходах новостных агентств, власти страны решили сделать его соблюдение обязательным.