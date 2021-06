Австралийские издатели подписали соглашения с Facebook и Google

Австралийская медиакомпания Nine Entertainment подписала многолетние соглашения с американскими ИТ-корпорациями Facebook и Google, сообщает Sydney Morning Herald. Владелец газет Australian Financial Review и Sydney Morning Herald, а также телеканала Nine Channel будет предоставлять статьи и клипы для платформы Google News Showcase в течение пяти лет, а для аналогичного продукта Facebook — в течение трех лет. Взамен цифровые гиганты будут платить издательству за переходы на их платформы с новостных материалов.

Nine Entertainment стала последней из тройки медиакомпаний, лидирующих на рынке Австралии, кто подписал подобные соглашения с Facebook и Google. Ранее это сделали Seven West Media и News Corp. Руперта Мердока. Финансовые детали этих соглашений не раскрываются. Однако Nine Entertainment заявила, что ожидает роста доходов своего издательского подразделения до $30–40 млн по итогам этого финансового года. Ранее Facebook и Google заявляли, что намерены выплатить издательствам, публикующим новостной контент, по $1 млрд.