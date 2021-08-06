Австралийским СМИ разрешили вести переговоры с Facebook и Google

Региональные СМИ получили разрешение от Австралийской государственной комиссии (АССС) начать переговоры с компаниями Google и Facebook для заключения коллективных соглашений о продаже контента. Соответствующое заявление опубликовано на сайте регулятора.

Соглашение достигнуто благодаря выступлению «единым фронтом» представителей 160 региональных газет. Без этого договора ни одно СМИ не могло бы вести коллективные переговоры без нарушения антимонопольного законодательства. current

«С тех пор, как АССС предоставила временное разрешение на ведение коллективных переговоров с цифровыми платформами, Facebook, и Google успешно заключили сделки с австралийскими новостными компаниями», — сказал председатель комиссии Род Симс.

В феврале 2021 года правительство Австралии приняло «кодекс поведения», по которому цифровые площадки должны платить местным СМИ за контент. Первоначально Google и Facebook назвали законопроект несправедливым, однако спустя несколько месяцев переговоров приняли его условия и начали договариваться с издателями.