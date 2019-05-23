Австралийский издатель дал возможность читателям «угостить автора чашкой кофе»

Австралийский издатель The Brag Media (издаёт проекты о музыке, играх и прочих развлечениях) дал возможность читателям «угостить автора чашкой кофе».

Система микроплатежей уже установлена на проектах Tone Deaf, The Brag, The Industry Observer, Don’t Bore Us и The Brag Dad.

Читатель может поддержать автора материала небольшой суммой денег. Форма оплаты располагается в начале каждой статьи и предлагает «угостить автора чашкой кофе».

Когда читатель переводит какие-то суммы автору, издание забирает себе комиссию в размере 30 % от суммы. Остальные 70 % остаются у журналиста.

Как говорят в руководстве The Brag Media, идея таких донаций принадлежит читателям, которые периодически писали и авторам напрямую, и в редакцию с предложением дать немного денег и, тем самым, отблагодарить за проделанную работу.

В The Brag Media работает всего 18 человек, которые ежедневно выпускают контент для восьми изданий.

Скриншот: tonedeaf.thebrag.com