Австралийский медийный регулятор «разрешил» бульварной прессе преувеличивать в заголовках и делать кликбейт

В новых правилах, выпущенных регулятором, говорится, что публиковать чушь о людях, пока эта «чушь» не окажется «откровенно неверной» — нормально. И это «правило» идет вразрез с другими рекомендациями от Press Council, призывающими издания избегать дезинформации и быть фактически точными.

Кроме того, Press Council легитимизирует послабления для таблоидов: нормально, когда эти издания имеют не такие жёсткие стандарты для своей журналистике, когда дело касается королевской семьи и знаменитостей.

Согласно руководству от регулятора, главное, чтобы заголовок явно отражал то, что написано внутри статьи, а что там будет написано — может быть и не совсем правдой.

Колумнист Mumbrella Эндрю Додд считает, что такой подход может сделать Австралию — столицей клеветы и вообще идет вразрез за законом о клевете, принятым правительством страны.