Австралийский регулятор призвал принять меры против доминирования поисковой системы Google

Антимонопольный регулятор Австралии намерен разработать новые меры для защиты конкуренции на рынке поисковых интернет-систем, чтобы лишить американскую компанию Google доминирующего положения. Об этом сообщается в отчете Государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), обнародованном в четверг.

«Google по-прежнему остается доминирующей поисковой системой в Австралии, занимая 94% рынка, причем эта система является по умолчанию приоритетной для двух самых популярных браузеров в стране - Google Chrome и Apple Safari, предустановленных на большинстве мобильных устройств в Австралии. Установлено, что доминирующее положение Google <…> обеспечивается за счет больших денежных вливаний, которыми платформа оплачивает место свой поисковой системы в браузере Safari, рядом негласных договоренностей с производителями устройств, использующих операционную систему Android, а также за счет владения платформой Google Chrome», — указано в отчете регулятора.

Для решения этой проблемы ACCC рекомендует властям Австралии предоставить ей возможность разработать и внедрить обязательный механизм, позволяющий пользователям выбрать поисковую систему при настройке мобильного устройства. Также комиссия обратилась с просьбой о расширении собственных полномочий, в том числе о возможности «ограничивать деятельность доминирующих поисковых систем, запрещая им объединять свои сервисы с другими товарами или услугами». «Новые меры, правила и полномочия комиссии в сфере регулирования [рынка поисковых сервисов] будут представлены <…> после широких консультаций в 2022 году», - указал регулятор.

Председатель австралийской комиссии по защите конкуренции и прав потребителей Род Симс отметил, что деятельность Google по укреплению своей доминирующей позиции наносит существенный вред и потребителям, и рынку, а потому нуждается в более жестком регулировании со стороны государства. «Доминирующее положение Google и его коммерческие договоренности на рынке создают барьеры для новых или конкурирующих предприятий, лишая их доступа к потребителям. Это подавляет инновации и лишает потребителей выбора, тогда как качество услуг самой доминирующей компании снижается», — подчеркнул Симс.