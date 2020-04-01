Австралийское подразделение News Corp. прекращает печать 60 своих региональных изданий

В этот список входит и одна из старейших газет страны — Manly Daily, выходящая с 1906 года. Суммарный охват закрывающихся изданий — 6 млн человек по всей стране.

Причина — пандемия. Исполнительный председатель News Corp. Майкл Миллер рассказал Guardian, что это решение было продиктовано коллапсом на рынке недвижимости и в индустрии развлечений, а эти рынки составляли основу рекламных доходов изданий.

Чтобы не оставлять регионы без новостей, в News Corp. приняли решение открыть на 28 дней бесплатный доступ к обычно подписным национальным изданиям. И уже эти издания попробуют обеспечить освещение региональных событий. По крайней мере, об этом говорил Миллер.