Автор законопроекта «о значимых сайтах» прокомментировал возможность его обхода

Депутат Антон Горелкин, автор законопроекта «о значимых сайтах», на фоне обсуждения которого акции «Яндекса» подешевели до минимума с декабря 2018 года, поддерживает предложение американского банка Merrill Lynch о размытии акций «Яндекса», но только при условии, что это защитит российскую компанию от Google. Об этом Горелкин сообщил в своем Telegram-канале «Душитель интернета», подтвердив RNS подлинность сообщени:

Пишут, что американский банк придумал для Яндекса способ обойти мой законопроект. Ох уж эта сердобольная либеральная философия! Все им хочется обойти, пролезть между струйками, протиснуться между булками... Так я только за! Если этот «обход» защитит нашего технологического лидера от вполне реального будущего поглощения Гуглом.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на отчёт аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BofAML) сообщила о возможности для «Яндекса» обойти обсуждаемый в Госдуме законопроект. Как отмечали аналитики, для этого интернет-компании необходимо будет «проведение ограниченного размытия путем создания нового класса акций», — класса С, а также начать выкуп акций с рынка.

В пятницу, 11 декабря, на фоне обсуждения законопроекта «о значимых сайтах», акции «Яндекса» подешевели до минимума с декабря 2018 года. Стоимость акций на Московской бирже упала более чем на 20 %, свидетельствовали биржевые данные.

Ранее, 10 октября, в Госдуме прошло заседание экспертного совета по обсуждению законопроекта депутата Антона Горелкина о регулировании «значимых сайтов». Участники совета сошлись во мнении, что предложение содержит ряд серьезных ограничений для тех сайтов и сервисов, которые будут признаны значимыми для российской инфраструктуры. Автор законопроекта, депутат Антон Горелкин, заявил, что «Яндекс» имеет шанс попасть под предлагаемые им нормы.

В июле 2019 года Горелкин внес в Госдуму законопроект, согласно которому в России могут ограничить иностранное владение важными для цифровой инфраструктуры страны сайтами долей в 20%. Аналогичные ограничения сейчас действуют для работающих в России СМИ.