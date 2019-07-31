Автор законопроекта об ограничении иностранного владения «значимыми» ИТ-компаниями заявил о готовности переписать его

Депутат Госдумы Антон Горелкин, автор законопроекта, запрещающего иностранным лицам и организациями контролировать более 20% в «значимых» российских компаниях, заявил о готовности переписать документ.

На необходимость переработки законопроекта депутату указал вице-премьер РФ Максим Акимов, рассказал Горелкин. По словам депутата, его документ нельзя считать «истиной в последней инстанции», это «приглашение к дискуссии». Он подчеркнул, что «для того и существует второе чтение, чтобы переписать законопроект полностью».

Горелкин предлагал ввести новое ограничение с 1 января 2020 года. По его словам, под него могли бы попасть «Яндекс» и Mair.ru Group. Обе компании рассчитывали на то, что законопроект не примут в первоначальной редакции.

Против законопроекта выступил глава Минсвязи Константин Носков. По его мнению, это «закручивание гаек» навредит «Яндексу», Mail.ru Group и другим интернет-компаниям.