Автора «Протестного МГУ» приговорили к 8,5 годам колонии

Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова приговорили к 8,5 года колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года.

23-летний Дмитрий Иванов — бывший студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, один из создателей телеграм-канала «Протестный МГУ», Его обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти (п. «д» ч.2 ст.207.3 УК). Обвинение запрашивало для него девять лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стали сообщения в «Протестном МГУ» о якобы совершенных российскими войсками военных преступлениях, убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. Как считает обвинение, этими постами активист «подорвал авторитет российской армии и вызвал у неограниченного круга лиц чувство тревоги и беспокойства».

Сообщения, опубликованные в телеграм-канале, противоречили официальной позиции российских властей по конфликту на Украине. К материалам дела обвинение прикладывало заявления официальных представителей Минобороны и МИДа России. В связи с этим сторона защиты пыталась вызвать на процесс министра иностранных дел Сергея Лаврова, постпреда России при ООН Василия Небензю и представителя Минобороны Игоря Конашенкова.