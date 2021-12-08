Авторы каналов и чатов в Telegram смогут запретить скриншоты и пересылку сообщений

В последнем обновлении Telegram появились функции защиты контента. Авторы могут запретить подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана. Чтобы включить защиту, надо нажать на пункт «Тип группы/канала» в настройках и «Запретить копирование».

Также теперь можно удалять сообщения за конкретный промежуток времени для всех участников беседы в личных чатах. А в других — настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.

Telegram добавил возможность публикации комментариев в чатах от имени каналов. Для этого надо нажать на изображение слева от поля ввода.

Другие обновления новой версии: восемь новых цветовых тем, авторизация через звонок, управление подключёнными устройствами, ответы на заявки в группы, распознавание текста на фото для устройств с iOS 13 и новее, форматирование текста в подписях к фото и видео на iOS и обновлённый дизайн личной информации в профиле.