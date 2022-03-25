Репортаж с церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Имя ей — Женщина»

Когда мы говорим о журналистах и журналистике, нужно ли уточнять является ли репортер женщиной или мужчиной?

Наверное, во многих аспектах профессиональной деятельности, это разделение — лишнее. Различия в стиле изложения, в преподнесении материала, в использовании фраз и оборотов, в расстановке акцентов — скорее индивидуальные, нежели гендерные.

И тем не менее, в такой области, как освещение событий, можно попробовать порассуждать на тему того, в чем особенности «женской» журналистики.

На Всероссийский журналистский конкурс «Имя ей — Женщина», организованного при поддержке Союза женщин России, пришло 1 058 работ из 60 регионов России! Заявки и свои публикации присылали не только профессиональные журналисты, но и начинающие авторы!

Сегодня мы делимся с вами репортажем с церемонии награждения победителей.