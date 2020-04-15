Три приема привлечения инвестиций американского издания Axios

В 2017 году сразу трое сотрудников американского политического издания Politico пришли к одному выводу: медиаиндустрия сломана, журналисты постоянно врут. Финансовый директор Рой Шварц, главный корреспондент Майкл Аллен и исполнительный редактор Джим Ванде Хей решили создать собственное СМИ, чтобы исправить сит уацию. Так появилось новостное медиа Axios, нацеленное на то, чтобы «предоставить самый понятный, самый умный, самый эффективный и заслуживающий доверия опыт аудитории и рекламодателям». Звучит немного пафосно, но, кажется, у Axios все получилось. По крайней мере, об этом говорит интерес к изданию со стороны инвесторов.

Axios специализируется на новостях из мира политики, технологий и бизнеса. При этом на сайте медиа есть полноценная рубрика, посвященная здоровью, — чтобы читатель и об этом не забывал, пока занимается важными делами. Фишка издания — в подаче материала. Каждая статья придерживается жесткой структуры. Сначала читателя вводят в проблему, потом — объясняют, почему ему важно это знать, дальше — говорят о том, как новость отразится на глобальной повестке, рассказывают о цифрах, которые связаны с конкретной историей, а в конце — дают бэкграундную информацию.

Помимо публикаций на сайте, Axios осуществляет 27 бесплатных новостных рассылок на различные темы: от политики до медиатрендов. У каждой из них своя периодичность, и если читатель подписывается на несколько сразу, он получает обзор новостей, вполне достаточный для того, чтобы не заходить в другие медиа. Текущее количество подписчиков неизвестно, но в июне 2019 года их было уже 1,5 миллиона на 19 рассылок.

ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ В КРИЗИС

Финансирование СМИ — все менее прибыльное и все более рискованное занятие даже на американском рынке. Из самых ярких примеров — закрытие инвестиционного подразделения в WarnerMedia, одном из крупнейших в мире конгломератов медиа и развлечений. В него входят такие гиганты, как CNN, HBO, Time Inc. и Warner Bros. Entertainment. На протяжении последнего десятилетия конгломерат инвестировал в Mashable, Mic и другие стартапы цифровых медиа. До января 2019 года.

По мнению основателя одной из компаний, которую спонсировало WarnerMedia, «конгломерат был одним из крупнейших игроков и активно инвестировал в стратегических целях… Поэтому его уход с рынка — плохие новости для сектора; это означает, что теперь у медиакомпаний, которые ищут способы получения денег, стало на одну возможность меньше».

В то время как одни СМИ переживают из-за недостатка финансирования, Axios в третий раз за свое недолгое существование привлекает инвестиции. В сумме за прошлые два раза это медиа получило 30 миллионов долларов, а сейчас — еще 20 миллионов. Потратить деньги в Axios планируют на запуск программного обеспечения для бизнес-продаж, чтобы помочь компаниям создавать информационные бюллетени для сотрудников и инвесторов. Axios, как и многие другие издания, идет путем диверсификации доходов — получать финансирование сразу от нескольких источников безопаснее, чем полагаться на один.