Ретро-бум: цифра возвращается к принту

Онлайн-медиа запускают газеты и журналы в поиске новых форматов
Недавняя история с BuzzFeed, онлайн-изданием, выпустившем в Нью-Йoрке местную газету (ЖУРНАЛИСТ писал об этом), оказывается, отражает уже целую небольшую тенденцию. В последние недели еще несколько цифровых медиапроектов обратились к принту, заставив обозревателей говорить о печатном ретро-буме.
Overheard, весьма специфическое инстаграм-СМИ, выходящее в аккаунтах @OverheardLA и @OverheardNewYork, выпустило недавно газету для своего лос-анджелесского аккаунта. Основатель Overheard Джесси Марголис говорит, что печать может оказаться хорошим решением, если вы хотите создать что-то более осязаемое, нежели соцсетевой контент, который «пропадает через 24 часа».
Bklyner, местное онлайн-издание из Бруклина, в ноябре 2018 года начало выпуск бумажной газеты. Основная задача — подобрать "клиассфайды", рекламу местного малого бизнеса, часто с купонами, которые очень популярны среди читателей и все еще служат местным газетам неплохим финансовым подспорьем.
Дэйтинговая платформа Bumble объявила о запуске бумажного журнала Bumble Mag. Этот лайф-стайл журнал посвящен теме свиданий и отношений и будет издаваться в сотрудничестве с журнальным гигантом Hearst.
Кстати, это еще одна иллюстрация к недавней публикации ЖУРНАЛИСТА: платформенные и сервисные кампании теперь уже не могут обходиться без собственного СМИ, которое становится информационной рамкой бизнеса и гравитационным центром лояльности. Две тенденции сочетаются: цифровые платформенные бизнесы делают бумажные издания. Например, система бронирования квартир и отелей Airbnb выпускает Airbnb Magazine с раскладкой в моллах. Uber выпускает несколько печатных изданий , включая Vehicle, Arriving Now и Momentum. Даже цифровой монстр Facebook запустил журнал Grow, нацеленный на руководителей бизнеса.
К ретро-тенденции подключилась и New York Times. Само издание, конечно, имеет газетное происхождение, но является одновременно крупнейшим в мире СМИ по числу цифровых подписчиков (почти 3 миллиона). Недавно New York Times выпустила бумажное приложение к своему цифровому проекту — Internetting with Amanda Hess. Проект рассказывает о самых последних мемах или, например, о проблемах родительского контроля в YouTube. Напоминает немного старинный и быстро сгинувший российский газетный проект F5 — попытку рассказывать в бумаге об интернете.
А теперь идея «об интернете на бумаге» возвращается в жанре ретро. Авторы бумажного приложения к интернету из NYT признают, что рассказ о мемах в формате колонки с картинками выглядит немного необычно. Но в этом есть своя прелесть. Причина обращения к бумаге та же — бумага дает ощущение весомости и фундаментальности контента.
Обозначившаяся мода на ретро может взбодрить приунывших адептов старых печатных СМИ. Это хорошо. Но надо понимать, что речь идет, конечно, не о возрождении печатной индустрии, а о внутренних потребностях цифровых медиа.
Борьба за внимание пресыщенной аудитории обостряется. Медиа ищут новые форматы. Одним из них оказалась бумага: она добавляет качества, несвойственные цифровому потреблению: тактильность, «листабельность», особый панорамный захват контента зрением, а так же та самая весомость и «длительность» контента, изложенного на физическом носителе.
Вероятно, если печатная ретро-тенденция продолжится, она сможет несколько оживить спрос на печатных журналистов. Или даже на типографские мощности. Но рассматривать ее стоит в рамках поиска новыми медиа новых форматов: подкастов, мультимедийных лонгридов, цифирового телевидения (та же New York Times решила делать еще и телепрограммы), дополненной реальности, виртуальной реальности и что там еще придет следом. Эволюция медиа ведет к полному захвату сенсориума. Попытки воздействовать на все органы чувств завершатся полным переселением восприятия в мир медиа, что будет, по сути, «возвратом» к новой, цифровой тактильности.
Так что нельзя исключать и экспериментов с берестой и папирусом. Мультиплатформенные медиа всеядны — лишь бы захватить хоть немного внимания публики, все более непроницаемой для умножающихся информационных атак.