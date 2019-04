Ретро-бум: цифра возвращается к принту

Недавняя история с BuzzFeed, онлайн-изданием, выпустившем в Нью-Йoрке местную газету (ЖУРНАЛИСТ писал об этом), оказывается, отражает уже целую небольшую тенденцию. В последние недели еще несколько цифровых медиапроектов обратились к принту, заставив обозревателей говорить о печатном ретро-буме.

Overheard, весьма специфическое инстаграм-СМИ, выходящее в аккаунтах @OverheardLA и @OverheardNewYork, выпустило недавно газету для своего лос-анджелесского аккаунта. Основатель Overheard Джесси Марголис говорит, что печать может оказаться хорошим решением, если вы хотите создать что-то более осязаемое, нежели соцсетевой контент, который «пропадает через 24 часа».

Bklyner, местное онлайн-издание из Бруклина, в ноябре 2018 года начало выпуск бумажной газеты. Основная задача — подобрать "клиассфайды", рекламу местного малого бизнеса, часто с купонами, которые очень популярны среди читателей и все еще служат местным газетам неплохим финансовым подспорьем.

Дэйтинговая платформа Bumble объявила о запуске бумажного журнала Bumble Mag. Этот лайф-стайл журнал посвящен теме свиданий и отношений и будет издаваться в сотрудничестве с журнальным гигантом Hearst.

Кстати, это еще одна иллюстрация к недавней публикации ЖУРНАЛИСТА: платформенные и сервисные кампании теперь уже не могут обходиться без собственного СМИ, которое становится информационной рамкой бизнеса и гравитационным центром лояльности. Две тенденции сочетаются: цифровые платформенные бизнесы делают бумажные издания. Например, система бронирования квартир и отелей Airbnb выпускает Airbnb Magazine с раскладкой в моллах. Uber выпускает несколько печатных изданий , включая Vehicle, Arriving Now и Momentum. Даже цифровой монстр Facebook запустил журнал Grow, нацеленный на руководителей бизнеса.

К ретро-тенденции подключилась и New York Times. Само издание, конечно, имеет газетное происхождение, но является одновременно крупнейшим в мире СМИ по числу цифровых подписчиков (почти 3 миллиона). Недавно New York Times выпустила бумажное приложение к своему цифровому проекту — Internetting with Amanda Hess. Проект рассказывает о самых последних мемах или, например, о проблемах родительского контроля в YouTube. Напоминает немного старинный и быстро сгинувший российский газетный проект F5 — попытку рассказывать в бумаге об интернете.