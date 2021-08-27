«Опыт полезный с точки зрения разочарования»: студенты о неудачных практиках

Хотя практика может стать отличным опытом по специальности и впоследствии перерасти в постоянное место работы, не для всех она остается приятным студенческим воспоминанием. Для кого-то летняя практика становится боевым крещением, и студенты выходят из редакции с примером, как делать не надо. С ними мы и поговорили.

«Привет! А можешь съездить за город и привезти борщевик для съемки?»

Когда все одногруппники Риты (имя изменено) пошли в центр при вузе, где организовывают студенческие практики, она и ее две одногруппницы, как говорит Рита, «решили быть крутыми и пойти против системы». Для практики они выбрали модный глянцевый журнал «Собака». Студентки пришли в редакцию, рассказали о себе, их взяли. «Это выглядело очень круто, как в каком-то американском фильме. Мы думали, что станем журналистками, будем писать классные материалы», — рассказывает Рита.

Студенток спрашивали об их хобби и интересах, однако это не учли, и практика свелась к расшифровкам по несколько часов. Практикантки просили другие задания. Им отвечали, что если журнал что-то найдет, то обязательно обратится к ним. Задание в итоге нашлось. Однажды Рите написали из редакции: «Привет! А можешь съездить за город и привезти борщевик для съемки? Мы оплатим такси в обратную сторону». Она отказалась: «У меня были пары, да и что я должна написать в отчет для вуза? “Собирала борщевик, примите вместо знаков”?»

Рита пришла на защиту, где ей сказали, что у нее нет журналистских материалов, только расшифровки на 35 тысяч знаков. И она пошла пересдавать практику в тот самый центр при вузе: «Если бы я вернулась в то время, то сразу бы туда пошла».

«Единственное, что мне могли предложить — это помощь в разборе архивов фотографий человеку, который снимает Путина»

В апреле Наташа записалась в профцентр Заксобрания Ленобласти из базы, предложенной университетом. На практику было лишь два места, и студентка подумала, что здесь практикантам смогут уделять достаточно внимания.

Наташа написала руководителю практики, что она направлена к ним от вуза. Через неделю ей ответили, что Заксобрание в отпуске и новости практиканты писать не смогут. ЗАКС якобы сказал это университету, но он все равно одобрил практику здесь. Студентке предложили писать поздравительные открытки.

Позже выяснилось, что у ЗАКСа нет даже открыток. Единственное, что они могут предложить Наташе, — это помощь в разборе архивов фотографу, который снимает Путина в Санкт-Петербурге.

Все ответы студентка получала спустя несколько дней, и к началу августа она поняла, что у нее нет места практики, который бы подписал договор с университетом и в котором бы она опубликовалась.

Наташа снова выбрала место из базы вуза, на этот раз Piterstory, журнал о жизни Петербурга. По словам студентки, здесь редактор тоже не была заинтересована в практике. Наташа предложила темы для текстов первого августа, ее проигнорировали. В середине месяца она написала в личку редактору, а не в общий чат, расписала темы и отправила готовый материал. Редактор просто прочитала сообщения и ничего не ответила.

Наташа считает, что вузу стоит тщательнее подбирать места практик и выбирать редакции, где к студентам не будут равнодушно относиться: «Невозможно нормально организовать практику, если в редакцию набрали так много студентов, а нас там больше 60 человек, и взаимодействуем мы с одним сотрудником».

«А давай-ка померим черепа наших звезд и скажем, кто лучше, а кто хуже?»

На втором курсе в 2018 году Анна решила пойти в «Комсомольскую правду в Санкт-Петербурге». Ее знакомые работали там и хорошо отзывались о месте, в том числе о руководстве. Однако перед практикой начальство в редакции сменилось.

На планерке новый главный редактор, на первый взгляд милая девушка Виктория, отчитывала своих коллег. Сотрудники называли инфоповоды, а редактор, как рассказывает студентка, говорила «в красочных выражениях, что нормальных тем некто не принес, трудится тут только она и пара человек». Ее речь сводилась к тому, что все вокруг — бездельники и тунеядцы, и не уволены лишь по милости Виктории. Кто-то спорил, кто-то молчал.

Темы Анны не приняли. «Потом мне приходилось еще не раз добираться до редакции по два часа ради двух минут унижения. На планерке пару минут я высказывалась, мне говорили, что все не то. Я понимала, что никаких задач не поступило, и снова уезжала домой», — рассказывает Анна.

Она считает, что главной проблемой была некомпетентность Виктории. Студентка смогла наладить контакт с другой руководительницей и выбить совершенно отвратительные, но темы для публикаций: «Мы с одногруппниками писали ерунду, что было неинтересно и ненужно, но хорошо гуглилось».

«Опыт полезный с точки зрения разочарования и принятия того, что не все будет, как ты представляешь. Ты будешь писать тексты, которые принесут просмотры сайту, а не которые интересны тебе. Что тогда, что сейчас к практикантам относятся не как к потенциальным сотрудникам, а как к мусору. Их не воспринимают всерьез и просто ищут чем занять.