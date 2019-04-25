Трагедии и теракты ведут к контролю над новыми медиа

Трагедии, теракты и катастрофы отражаются в медиа. Это отражение всегда вызывает у кого-нибудь желание его откорректировать и «улучшить». Одни осуждают неправильно скорбящих, другие призывают к цензуре, третьи просто отключают интернет.

Отражение трагедий в соцсетях и их освещение в СМИ стало еще одной сферой, где общественное и правительственное раздражение от интернета постепенно перерабатывается в регулятивные меры.

После недавнего расстрела в мечети в Новой Зеландии общественность и медиакритики ожидали, что СМИ не станут распространять видео расстрела. В общем и целом эти ожидания оправдались. Никто не стал крутить кадры, снятые террористом от первого лица; по крайней мере, придирчивая и бдительная общественность таких СМИ не обнаружила. Социальные сети тоже бдительно «выпиливали» эти кадры из своей выдачи, если кто-то их туда загружал. Вероятно, именно после этой истории, среди тех, кто управляет старыми, новыми и социальными медиа, впервые возник консенсус по поводу нераспространения кадров насилия, снятых самими террористами.

Учитывая насколько такого рода материалы «привлекательны» для СМИ и насколько трудно управлять свободным авторством в социальных сетях, выработка и успешная реализация такого запретительного консенсуса — событие довольно значимое. По формальным признаком такой отказ от контента — самоцензура. Но у нее есть один важный и легко удостоверяемый параметр: нельзя публиковать кадры насилия, снятые самими террористами.

В то же время остаются вопросы о кадрах насилия вообще (снятых, например, очевидцами), а также о прочем контенте, связанном с террористами (например, многие СМИ цитировали манифест новозеландских террористов). Этот контент попадается в доступе.

Остаются также вопросы о способности социальных сетей оперативно реагировать на появление роликов террористов. В частности, после новозеландского теракта многие эксперты обвиняли Facebook в невольном пособничестве насилию, так как ролики с расстрелом удалялись с опозданием. Разумеется, алгоритмам и модераторам необходимо некоторое время, чтобы обнаружить и идентифицировать такой контент.

Кроме того, Facebook критиковали за то, что он не хочет вводить функцию задержки трансляции в свой lifestream сервис (который был использован новозеландскими террористами для прямой трансляции расстрела). Подразумевается, что эта задержка должна быть использована для премодерации, то есть цензуры. Facebook идею задержки в сервисе видеотрансляций не поддерживает. Можно себе представить, сколько это будет стоить и какие дальнейшие идеи по премодерации могут возникнуть, если «цензурная» задержка трансляции все-таки будет введена (что вряд ли, но кто знает).