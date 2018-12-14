Власти Бангладеш ужесточат законы о СМИ

В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Бангладеш 30 декабря, власти страны ужесточают местные законы о СМИ. По мнению главных редакторов и журналистов, опрошенных Reuters, новые законы и требования властей больше говорят об их желании ограничить свободу слова и публикацию неугодных новостей, чем защитить население от недоброкачественного контента.

В настоящее время в Бангладеш уже действуют Закон о цифровой безопасности (Digital Security Act — DSA) и Закон об информационных и коммуникационных технологиях (Information and Communication Technology — ICT), в дополнение к которым планируется принять и новый Закон о вещании. По одному из положений DSA наказание до 14 лет тюрьмы грозит любому человеку, который будет тайно осуществлять аудио- или видеозапись в любых государственных учреждениях. Правозащитники считают, что такая мера заметно затрудняет журналистам проведение расследований, а другим гражданам — получение доказательств коррупции чиновников. Еще одно положение этого закона предусматривает до десяти лет тюрьмы за распространение цифровыми средствами информации, которую власти сочтут пропагандой, порочащей национально-освободительное движение в Бангладеш, а также направленной против флага или гимна страны.

По одному из положений другого закона, ICT, уголовная ответственность предусмотрена за распространение новостей, которые регуляторы сочтут фейковыми или порочащими честь и достоинство. Причем несколько лет назад максимальный тюремный срок за нарушение положений этого закона был повышен с 10 до 14 лет, а для задержания подозреваемого в нарушении этого закона не нужен судебный ордер на арест. По положениям планируемого нового Закона о вещании регуляторы могут накладывать на СМИ, признанные виновными в его нарушении, штраф размером до 50 млн бангладешских така (около $600 тыс.) или отозвать лицензию. Нарушениями нового закона являются передача или производство контента или сообщений, которые направлены против государства или общественных интересов, распространяют неверную информацию или информацию, противоречащую национальной культуре и традициям.